Red Bull maakte een uitstekende indruk tijdens de driedaagse testsessie voorafgaand aan het nieuwe F1-seizoen, maar het waren Fernando Alonso en Aston Martin die na de openingsdag van het eerste raceweekend bovenaan stonden in de tijdenlijst. Toen de coureurs richting het einde van de derde training op zaterdag nog een laatste snelle ronde op de zachte band oefenden voor de kwalificatie, was het opnieuw Alonso die beslag legde op P1, al scheelde het dit keer maar vijf duizendsten met de tijd van Max Verstappen. Mercedes en Ferrari deden ondertussen weinig voor elkaar onder, terwijl er over de volgorde in de middenmoot al helemaal geen zinnig woord te zeggen viel. En zo waren alle ingrediënten voor een enerverende eerste kwalificatie van het jaar ruimschoots aanwezig.

Q1: Kleine verschillen

AlphaTauri-coureurs Yuki Tsunoda en Nyck de Vries meldden zich als eersten op de baan. De Japanner opende op de zachte band met 1.32.132, waar de Nederlander zeven tienden van verwijderd bleef. Vervolgens gingen de Ferrari-rijders voor een run op medium rubber. Carlos Sainz had geen fantastische ronde en bleef met 1.32.408 steken op P2, Charles Leclerc zag bij het ingaan van zijn eerste snelle ronde stukjes bodywork van zijn auto vliegen. Doordat er hier en daar wat koolstofvezel op de baan was beland, besloot de racedirectie een code rood in te stellen.

Nadat de baan weer was vrijgegeven, rukte Verstappen op naar P1 met een tijd van 1.31.295. Alonso ging in zijn kielzog echter paars in de eerste en tweede sector, waarna de Spanjaard in 1.31.158 over de streep kwam. Vervolgens begonnen ook Mercedes en Ferrari zich met de strijd om de snelste tijd te bemoeien. George Russell ging met 1.31.057 naar de eerste stek, waarna Sainz overnam bovenaan met 1.30.993. Leclerc deed ook een duit in het zakje door met 1.31.094 de derde tijd te rijden. De situatie was na de eerste runs zodoende als volgt: Sainz, Russell, Leclerc, Alonso, Verstappen, Perez, Hamilton. De Vries stond na de eerste snelle ronden veertiende, terwijl Nico Hülkenberg, Lando Norris, Oscar Piastri, Logan Sargeant en Lance Stroll aan de verkeerde kant van de streep stonden, laatstgenoemde doordat zijn rondetijd geschrapt werd wegens track limits.

Daarna was er nog tijd voor één laatste run in Q1. Stroll werkte zich op naar P5, Hülkenberg verbeterde zich op de valreep naar de zesde tijd en Tsunoda kwam enigszins verrassend tot P8. Norris ging met de hakken over de sloot door met de vijftiende tijd, terwijl Williams-nieuweling Sargeant met precies dezelfde tijd als de McLaren-coureur de eerste afvaller was. Pierre Gasly en Kevin Magnussen zakten in de laatste minuten naar de zeventiende en achttiende stek, waarmee zij eveneens uitgeschakeld waren, en Piastri en De Vries moesten zich in de eerste kwalificatie van 2023 tevreden stellen met de negentiende en twintigste tijd. Maar om aan te geven hoe klein de verschillen waren in Q1: het hele veld zat binnen 1,1 seconde. In de aanloop naar Q2 schoof De Vries nog een plekje naar voren op de startopstelling, doordat Gasly zijn rondetijd geannuleerd zag worden.

Q2: Red Bull zelfverzekerd

Na een korte break keerden de overgebleven vijftien coureurs terug op het circuit voor Q2. Stroll was de eerste met een tijd achter zijn naam, waarna achtereenvolgens Hülkenberg, Alonso, Russell en Hamilton een nieuwe snelste tijd reden. Het was echter Verstappen die de snelste van allemaal was na de eerste runs dankzij een 1.30.503. Perez maakte er vervolgens een één-twee in de tijdenlijst van voor Red Bull door rond te gaan in 1.30.746.

Met nog een paar minuten te gaan kwamen de coureurs naar buiten voor hun laatste run in Q2, al hadden Verstappen en Perez genoeg vertrouwen in hun eerdere tijd om de rest van de sessie uit te zitten. Alexander Albon was even op de baan geweest, maar had geen tijd gereden waardoor al vroeg duidelijk was dat de vijftiende startplek zondag voor hem is. In de slotfase van Q2 gebeurde echter nog genoeg. Leclerc eiste P1 op door 1.30.282 te rijden. En ook bij Russell, Hamilton, Sainz en Alonso waren er verbeteringen, met als gevolg dat Perez van P2 naar P7 zakte. Hülkenberg, Esteban Ocon en Stroll maakten de top-tien vol en waren de laatsten die door mochten naar Q3, wat inhield dat de kwalificatie erop zat voor Norris, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Tsunoda.

Q3: Verstappen naar pole

Verstappen trapte het laatste deel van de kwalificatie af met drie paarse sectoren en een tijd van 1.29.897. Leclerc bleef daar vervolgens met een 1.30.000 een tiende van verwijderd, terwijl Perez ruim twee tienden moest toegeven op zijn teamgenoot. Sainz had geen goede eerste ronde en zat bijna een halve seconde af van de tijd van Verstappen. Het was vervolgens afwachten wat Alonso, Hamilton en Russell in hun mars hadden. Alonso ging naar de vierde tijd met 1.30.336, waar Russell en Hamilton niet aan kwamen: zij bleven steken op de vijfde en zevende tijd.

De Mercedes-coureurs hadden hun ronde nog maar net voltooid of Verstappen en Perez kwamen de pits uit voor hun laatste snelle ronde. Om strategische redenen - het uitsparen van een setje banden - bleef Leclerc binnen, zodat Verstappen van de Monegask in elk geval niets meer te vrezen had. Bij het zwaaien van de vlag zette Verstappen zijn snelste tijd scherper met 1.29.708, waarna Perez er een volledige eerste startrij voor Red Bull van maakte door in 1.29.846 over de streep te komen. Sainz reed nog een 1.30.154, waardoor hij zondag naast Leclerc op P4 plaatsneemt. Alonso staat daardoor vijfde op de grid, Russell zesde, Hamilton zevende en Stroll achtste. Ocon en Hülkenberg beginnen als negende en tiende aan de seizoensouverture.

De eerste Formule 1-race van 2023 begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Bahrein: