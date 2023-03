De Vries klaar na Q1: “Hier en daar kleine foutjes gemaakt”

Bij het ingaan van de laatste run in Q1 stond Nyck de Vries nog in de veilige top-vijftien, maar in tegenstelling tot de concurrentie wist hij zich niet te verbeteren. Daardoor zakte de 28-jarige Fries terug naar de twintigste en laatste positie, al schoof hij later weer één plek naar voren. Dit omdat Pierre Gasly zijn tijd moest inleveren wegens het overschrijden van de track limits.

“Uiteraard had ik hier niet op gehoopt”, aldus De Vries in een eerste reactie bij Viaplay. “Het doel is altijd om zo ver mogelijk naar voren te kwalificeren. Op zich was ik vrij oké met mijn eerste en tweede run, maar in de laatste run kon ik de stap niet maken. In het begin van de ronde verloor ik de achterkant bij het uitkomen van bocht 1. Ik denk dat de achterbanden net niet warm genoeg waren. We waren net niet snel genoeg om beter te kwalificeren.”

Op de vraag waar het mis is gegaan, antwoordde De Vries: “Het is meestal een samenloop van omstandigheden. In elke run heb ik hier en daar kleine foutjes gemaakt. Mijn tweede run was het meest compleet, maar in mijn laatste run liep ik eigenlijk al vanaf bocht 1 achter de feiten aan.” De Vries gaf ruim 0,7 seconde toe op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die zich als achtste plaatste voor Q2. “Het was al de verwachting dat het middenveld extreem dicht bij elkaar zou zitten”, reageerde De Vries. “Dan kan je er in Q1 uitliggen of erbij zitten.”

De Vries blijft positief voor de race van zondag. “Volgens mij waren onze lange runs relatief gezien iets beter dan onze korte runs. We gaan er het beste van maken”, besloot hij.

Video: De reactie van Nyck de Vries na de kwalificatie in Bahrein