Verstappen pakt pole-position in Bahrein: “Positieve verrassing”

Na de testdagen op het Bahrain International Circuit wees de voltallige paddock naar Max Verstappen als favoriet voor de aanstaande campagne. De vrijdagse trainingen verliepen echter niet helemaal naar wens voor de man met startnummer 1. In de eerste training voelde de afstelling volgens de Nederlander 'erg slecht' aan, waarna het in sessie twee over een andere boeg werd gegooid. Verstappen sprak nadien van een beter gevoel in de RB19, maar moest in de tweede en derde training wel toezien hoe Fernando Alonso met de snelste rondetijd aan de haal ging.

Hamvraag voor zaterdagmiddag luidde dus of Alonso ook met Verstappen kon wedijveren op het moment suprême, en waar Ferrari zou staan na al het verstoppertje spelen. In Q1 bleken de verschillen minimaal en maakte Red Bull nog niet meteen een verpletterende indruk. Verstappen zou dat deel als tiende besluiten, al toonde hij zijn ware snelheid pas in Q2. In de eerste run van dat gedeelte versnelde Verstappen tot 1.30.503, waarmee hij een gaatje trok naar de concurrentie. De tweede run sloeg Verstappen over, om een setje softs uit te sparen na de ongelukkige rode vlag in het begin. De Nederlander ging als tweede door naar het beslissende gedeelte van de kwalificatie en begon daarin zeer voortvarend met de eerste ronde onder de 1 minuut en 30 seconden.

Het was ruim een tiende sneller dan wat Charles Leclerc zou noteren, al liet hij de laatste run aan zich voorbijgaan. Verstappen versnelde op zijn beurt nogmaals en zag niemand er meer aankomen. De Limburger heeft daarmee pole nummer 21 op zak en weet morgen teamgenoot Sergio Perez naast zich om het Red Bull-feest compleet te maken. "De start van het weekend was een beetje zwaar, waarin ik niet in het ritme kwam, maar gelukkig is het ons in de kwalificatie gelukt om de beste dingen samen te krijgen", aldus Verstappen in een eerste reactie na de kwalificatie. “Ik ben heel blij met deze pole-position. Ook voor het hele team, omdat we na zo’n laatste jaar weer zo’n sterke wagen hebben, met Checo die er ook bij staat. Dat is geweldig en ik kijk uit naar morgen.”

Er waren afgelopen winter wat regelveranderingen op het gebied van de vloer, maar die hebben Red Bull niet teruggeworpen. Wel lijkt de concurrentie te zijn ingelopen op het team van Verstappen en Perez. “Iedereen kent de auto iets beter dan vorig jaar, dus kan je competitiever zijn", aldus Verstappen. "De veranderingen hebben de wagens iets afgeremd, maar toch gaan we sneller. Dat is geweldig om te zien. In de loop van het seizoen gaan de snelheden vervolgens verder omhoog. Dat is het mooie aan de Formule 1.”

De concurrentie was in de trainingen zelfs zo hevig dat Verstappen niet eens had verwacht de voorste startpositie voor zich op te eisen. “Ik ben positief verrast met deze pole-position, na de lastige vrije trainingen. Dus dat is positief en normaal gesproken is onze wagen beter in de race”, besloot Verstappen vol vertrouwen voor de zondag.

Video: Verstappen duikt onder eigen tijd en verovert pole in Bahrein