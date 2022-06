Verstappen aan kop na eerste vrije training GP van Canada

Voor het eerst sinds 2019 is de Formule 1 terug in Montreal, nadat een bezoek aan Canada de afgelopen twee jaar niet mogelijk was door het coronavirus. Bij aankomst op het Circuit Gilles Villeneuve ging het echter vooral over porpoising en de maatregelen die de FIA tegen het stuiterende effect van de auto heeft aangekondigd. De internationale autosportfederatie maakt zich zorgen over de gevolgen van porpoising voor de gezondheid van de coureurs, zowel voor de korte als lange termijn, en heeft daarom besloten de bodemplanken en skids tijdens de eerste trainingen op vrijdag te monitoren, waarna gekeken wordt hoeveel verticale beweging acceptabel is. Mocht een team boven de gestelde waarde uitkomen, dan zal de rijhoogte van de auto omhoog moeten ten einde het stuiteren te verminderen, wat een negatieve impact kan hebben op de prestaties van de wagen in kwestie.

Op donderdag was er nog sprake van noodweer in Montreal, maar op vrijdag zijn de atmosferische omstandigheden vooralsnog iets gemoedelijker. Er waren echter nog wel enkele donkere wolken rond het Île Notre-Dame te zien en dat deed vrijwel het gehele veld besluiten om meteen naar buiten te gaan toen de eerste training voor de negende race van 2022 van start ging.

Max Verstappen begon het weekend met 1.17.991, die hij reed op de medium band, waarmee hij na de eerste vliegende ronden bovenaan stond in de tijdenlijst. Valtteri Bottas ging daar even later onder met 1.17.902, waarna de regerend wereldkampioen P1 al snel heroverde met 1.16.507. De Nederlander voerde het tempo daarna gestaag op om zijn eerste run af te sluiten met 1.15.703. Sergio Perez had intussen ook de smaak te pakken en nam met 1.15.660 over aan de kop van de tijdentabel. Carlos Sainz stond na de openingsfase derde, na op mediums 1.16.400 te hebben gereden, Charles Leclerc was op de zachte band goed voor de vierde tijd met 1.16.500.

Na een kwartier was er rook te zien bij de rechter voorband van Esteban Ocon. De remschijf had vlam gevat, waardoor de Alpine-coureur zijn wagen eerder dan de bedoeling was terug naar de pits moest brengen. Teamgenoot Fernando Alonso kende wel een voortvarend begin van het Canadese weekend. De Spanjaard rukte op naar de derde plek in de tijdenlijst door op de soft rond te gaan in 1.16.312. Ook Perez stapte daarna over naar de rode compound. Hij ging paars in de eerste sector maar ging niet harder in de volgende twee secties van de baan, waardoor een algehele verbetering uitbleef. Na een cool down lap zette de coureur uit Guadalajara opnieuw aan. Nu was er een paarse tweede sector, maar opnieuw bleef zijn eerdere tijd op de medium band overeind.

Op de helft van de training klom Leclerc naar de tweede stek met 1.15.660, waarna Sainz Ferrari bovenaan zette door op de soft naar 1.15.441 te gaan. Verstappen ging ook op de zachte band naar buiten, maar zocht snel de pits weer op toen hij merkte dat zijn linkerband boven het asfalt zweefde, als gevolg van een probleem met de rollbar aan de achterzijde. Na een kort bezoek aan de pits ging Verstappen terug naar buiten en reed hij gedecideerd naar een tijd van 1.15.158, wat de snelste tijd uit VT1 zou blijven. Sainz verbeterde zich ook nog, maar bleef met 1.15.404 tweede.

Met een kwartier te gaan liet Alonso zich nog een keer zien door het Circuit Gilles Villeneuve op de medium band te ronden in 1.15.531 en zo terug te keren op P3. Perez en Leclerc stonden hierdoor uiteindelijk vierde en vijfde met respectievelijk 1.15.619 en 1.15.666. George Russell stuurde zijn Mercedes naar 1.15.822, wat de zesde tijd was. Lance Stroll en Lewis Hamilton reden precies dezelfde tijd met 1.15.877, maar doordat thuisrijder die tijd als eerste noteerde, stond hij zevende en de zevenvoudig wereldkampioen achtste. Laatstgenoemde probeerde tijdens de eerste training een nieuwe vloer uit voor Mercedes, waarmee de Duitse fabrieksformatie opnieuw een poging onderneemt om porpoising onder controle te krijgen. Sebastian Vettel kwam tot de negende tijd, zodat er aan het einde van de eerste training twee Aston Martins in de top-tien stonden. McLaren-coureur Daniel Ricciardo klokte de tiende tijd en was de laatste die binnen een seconde van Verstappen bleef.

Lando Norris moest het einde van de eerste oefensessie missen omdat er een probleem was met zijn wagen dat door McLaren onderzocht moest worden. Met 1.16.211 tekende hij achter AlphaTauri-coureur Pierre Gasly voor de twaalfde tijd. Alexander Albon begon in Canada met de dertiende tijd, terwijl Yuki Tsunoda, die dit weekend een motorische gridstraf moet incasseren, met de andere AlphaTauri tot de veertiende tijd kwam. Ocon kon na het brandje bij zijn remschijf al snel verder mijn zijn programma, maar zou in de tijdenlijst niet verder komen dan de vijftiende positie. Alfa Romeo-rijders Valtteri Bottas en Zhou Guanyu bleven onderwijl steken op de zestiende en zeventiende tijd. Mick Schumacher, Nicholas Latifi en Kevin Magnussen moesten meer dan twee seconden toegeven op de snelste tijd en waren de drie langzaamsten op de baan.

De tweede training in Montreal begint om 23.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Carlos Sainz gaat rakelings langs een overstekende bosmarmot

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Canada: