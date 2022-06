Heeft Daniel Ricciardo zijn F1-danspartner terug?

Zijn snelheid in Baku noopte McLaren om in te grijpen met teamorders. De Australiër denkt nu te weten hoe hij het maximale uit zijn F1-bolide kan halen. Daarmee kan een nieuw hoofdstuk gaan beginnen en misschien nog wel belangrijker: er kan een moeilijke periode worden afgesloten. De zoektocht naar die laatste paar tienden was verre van eenvoudig. Het was meer een kwestie van details dan dat er iets fundamenteels mis ging. Motorsport.com vroeg Daniel Ricciardo wat eraan ontbreekt: “Als coureur leef je voor competitie en competitief zijn. Maar we leven ook voor dat gevoel dat je krijgt als je een goede ronde neerzet. Dat is een machtig gevoel. Wanneer je het in de auto niet voor elkaar krijgt, is dat een groot deel van het gevoel wat je mist. Het is net als dansen: je wilt dat jij en je partner op één lijn zitten. Is dat niet het geval, dan is het toch wat minder leuk.”

De vorm van Ricciardo in Baku doet vermoeden dat hij en zijn danspartner weer in hetzelfde ritme zitten. Een sessie in de simulator na de Grand Prix van Monaco blijkt belangrijke antwoorden te hebben opgeleverd. In het prinsdom begon de rijder uit Perth vrij aardig, maar naarmate de dagen vorderden zakte hij weg. De post-race analyse leverde duidelijkheid op. “Er zijn daar zeker goede dingen ontstaan. Het belangrijkste is dat we progressie geboekt hebben. Je kunt wel iets inzien, maar je moet het ook nog in praktijk kunnen brengen. Er zit nog meer in het vat, maar ik denk dat het zeker een goed begin was.”

Monteurs op de grid met de wagens van Daniel Ricciardo en Lando Norris Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren F1-teambaas Andreas Seidl stelt dat een gebrek aan vertrouwen de oorzaak was waarom zijn rijder de laatste tienden niet uit de wagen kon persen. Dat slaat weer terug op het in de maat dansen met je partner. Seidl: “Met name in de kwalificatie, wanneer je de wagen op de absolute grens moet pushen, voelt hij zich gewoon niet zo comfortabel als Lando. Daardoor mis je die laatste paar procenten. Daardoor ontstond dat verschil tussen hen, buiten het feit dat hij het opneemt tegen Lando die in topvorm verkeert.”

Vertrouwen is iets wat van het ene op het andere moment kan ontstaan of wegvloeien. Dat heeft weinig te maken met de komst van een nieuw onderdeel op de auto. “Ik weet dat ik het nog steeds kan”, benadrukt Ricciardo. “In deze sport werkt alles op zo’n hoog niveau. Als iets net uit de toon valt, kan dat op veel vlakken gevolgen hebben. Ik moet weer in de maat komen met de auto. Dan komt het vanzelf.”

Geen wake-up call

Wat ook van belang is, is om te benadrukken dat de betere vorm van Ricciardo niets te maken heeft met de recente uitspraken van McLaren CEO Zak Brown. De Amerikaan stelde publiekelijk dat zijn coureur niet aan de verwachtingen voldoet. Dat zorgde voor een vloedgolf aan speculatie over de toekomst van Ricciardo, en werd door menigeen gezien als een wake-up call. Daar is geen sprake van, stelt Seidl: “Ik denk niet dat Daniel, met alle ervaring die hij heeft, druk van buitenaf nodig heeft om hard te blijven werken en die laatste procenten te vinden. Na Monaco heeft het team, samen met Daniel, hetzelfde gedaan als altijd gebeurt, en zoals we ook met Lando doen: de data tot in detail bestuderen en zien waar we kunnen verbeteren. Ik heb in de twintig jaar dat ik in de autosport werk geen medewerker gezien, of dat een monteur, engineer of coureur is, die beter is geworden van publieke kritiek.”

Zoals bijna altijd in de Formule 1, komt progressie voort uit analyseren, antwoorden vinden en hard werken.

Daniel Ricciardo, McLaren Foto: Francois Trembley / Motorsport Images