Na zijn vertrek bij Red Bull Racing bracht Daniel Ricciardo twee seizoenen door bij Renault, voordat hij begin 2021 de overstap maakte naar McLaren. Bij de Britse renstal werd hij gekoppeld aan Lando Norris, die over het algemeen een betere indruk achterliet dan zijn nieuwe Australische teamgenoot. In het eerste jaar van de samenwerking kwam Ricciardo tot 115 punten, Norris scoorde maar liefst 45 punten meer. Bovendien mocht de jonge Brit gedurende het seizoen vier keer naar het podium en pakte hij een pole-position, terwijl zijn teamgenoot slechts één podiumplaats behaalde. Die ene podiumplek van Ricciardo was echter wel zijn overwinning bij de Italiaanse GP, de eerste F1-zege van McLaren sinds de Braziliaanse GP van 2012.

De situatie is in 2022 niet echt anders dan vorig jaar: Norris stond al op het podium en heeft 39 punten achter zijn naam, Ricciardo blijft steken op 11 stuks. “Lando heeft zeker een streepje voor”, concludeert McLaren Racing CEO Zak Brown dan ook in het programma Any Driven Monday. Hij vindt dat Ricciardo nog niet helemaal aan de verwachtingen voldoet. “We zouden natuurlijk graag zien dat Daniel veel dichter bij Lando komt en voor een goede interne strijd in het team zorgt. Daniel voelt zich gewoon nog niet helemaal op zijn gemak in de auto, we doen alles wat we kunnen. Opnieuw was het een teleurstellend weekend. Buiten zijn overwinning op Monza en enkele andere races, heeft hij over het algemeen niet voldaan aan zijn én onze verwachtingen. Het enige wat je denk ik kan doen, is als team hard blijven werken, blijven communiceren, blijven pushen en hopen dat de puzzelstukjes op korte termijn in elkaar gaan vallen.”

Het grote verschil tussen Norris en Ricciardo in het aantal kampioenschapspunten is volgens Brown overigens niet alleen tekenend voor het ietwat tegenvallende presteren van Ricciardo. “Het laat ook zien hoe goed Lando is. Als je kijkt naar het verschil tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz en het gat tussen Max Verstappen en Sergio Perez, dan zijn er verschillen tussen teamgenoten. Ik denk dat Lando op dit moment een van de beste coureurs ter wereld is en als je ziet welk gat er nu is, dan is dat ook een soort compliment voor hoe goed Lando is.”