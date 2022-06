Wolff en Horner: Laten werken van nieuwe maatregel wordt lastig

De FIA vaardigde donderdag een technische richtlijn uit. Daarin staat dat uit veiligheidsoverwegingen porpoising verminderd moet worden. De FIA verzamelt dit weekend in Canada gegevens en probeert op die manier een metriek in te voeren die gebaseerd is op verticale acceleratiebelastingen. Er wordt vervolgens een limiet aangegeven van het verticale stuiteren. De F1-teams dienen zich te houden aan een getal en moeten hun afstelling aanpassen bij het overschrijden van de limiet. Christian Horner en Toto Wolff staan dit seizoen voorlopig lijnrecht tegenover elkaar in deze discussie. Red Bull Racing heeft namelijk geen last van porpoising, terwijl Mercedes er maar niet van afkomt. Het duo is het er wel over eens dat de autosportbond het lastig krijgt om de nieuwe maatregel te laten werken.

"Ik denk dat er meer gesprekken moeten komen om te begrijpen wat er precies gecontroleerd wordt", zegt Red Bull-teambaas Horner tegen Motorsport.com. "Dat is altijd het probleem met dit soort zaken. Het is goed bedoeld hoor, maar de uitvoering van dit soort dingen is cruciaal. Stel dat de wind ineens verandert of andere omstandigheden veranderen? Het gaat een probleem worden. Maar goed, ze reageren op de opgelegde druk. Dat was onvermijdelijk aangezien het om veiligheid gaat." Horner erkent wel dat de door FIA gekozen koers beter is dan het verplichten van een minimale rijhoogte. "Ik denk dat het erg oneerlijk zou zijn om halverwege het jaar een regelwijziging door te voeren."

Wolff valt Horner bij en zegt ook dat het ontwikkelen van een metriek niet gemakkelijk gaat worden. Hij vindt ook dat de FIA meer met teams moet praten. "We moeten de boel niet te ingewikkeld maken", aldus de Oostenrijker tegen Motorsport.com. "Het meten van frequenties kan leiden tot controversiële situaties of beoordelingen. Zou je een auto diskwalificeren waarvan jij vindt dat die te veel stuitert, maar die vervolgens wint? Ik betwijfel het. De teams en de FIA moeten de koppen bij elkaar steken en bespreken wat ze kunnen doen om dit onder controle te krijgen."

Wolff is het ook met zijn conculega eens dat bouncing ook te maken heeft met de omstandigheden. "We hebben sessies waarin we niet stuiteren", vervolgt Wolff. "Met brandstof, zonder brandstof, met tegenwind, met wind in de rug, verschillende gripniveau's. Je kan niet na een sessie zeggen dat je te veel stuitert. Wat doe je dan in de race? Er zitten dagen bij dat het prima gaat en een dag later heb je bij wijze van spreken een hobbelende wagen. We moeten toegeven dat deze grondeffect auto's een probleem zijn. Dat moeten we aanpakken."

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer deelt de meningen van Horner en Wolff. "Het gaat lastig worden, dit is geen eenvoudige taak", aldus de Amerikaanse Roemeen. "Het kan ook afhankelijk van het circuit zijn. Hoe snel kan je dit bepalen voordat je op een circuit komt? Het is allemaal nog wat vroeg. We proberen de FIA te helpen. We moeten daarbij zorgen dat het voor iedereen eerlijk blijft en het speelveld gelijk is. Ik vind niet dat je halverwege het F1-seizoen regels kan invoeren om het ene team te bevoordelen ten opzichte van het andere."