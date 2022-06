Ferrari kiest vooralsnog niet voor gridstraf Leclerc, Tsunoda achteraan

Na de motorische uitvalbeurt in Baku luidt één van de voornaamste vragen voorafgaand aan de negende race van het Formule 1-seizoen of Ferrari een motorische gridstraf incasseert of niet. Het team uit Maranello heeft laten weten dat de motor die in Azerbeidzjan kapot is gegaan niet meer bruikbaar is in de rest van het F1-seizoen. Voor alle andere componenten had Ferrari nog minimaal één onderdeel marge, maar dat gold niet voor de turbo. Van het laatstgenoemde deel heeft de Monegask al drie gebruikt, waardoor een turbowissel een gridstraf van tien plekken zou betekenen.

Het heeft Ferrari ertoe gebracht om vooralsnog niet van turbo te wisselen. Uit de FIA-documenten die doorgaans tijdens de eerste vrije training binnenkomen, blijkt dat de Scuderia nog geen nieuwe turbo heeft gepakt voor de auto met nummer 16. Ferrari heeft tot dusver alleen gekozen voor een nieuwe interne verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en control electronics. De batterij en de turbo zijn niet vervangen. Ferrari grijpt voorlopig terug naar het eerste en enige nog werkende exemplaar dat in de pool zit. Daar moet wel bij gezegd dat Ferrari ook zaterdag nog kan besluiten om te wisselen en om alsnog een gridstraf te nemen.

Dat laatste heeft AlphaTauri alvast gedaan. Het zusterteam van Red Bull heeft alle motorcomponenten vervangen in de auto van Yuki Tsunoda. Daarmee overschrijdt de Japanner de limiet met de verbrandingsmotor, de MGU-H en de MGU-K en turbo. Het betekent dat zijn totale gridstraf veertig plekken zou bedragen en dat staat in het reglement gelijk aan een start achteraan de grid. Dat Tsunoda voor de negende race al met nagenoeg alle componenten over de grens gaat en dat Leclerc nu voor bijna alle componenten de grens bereikt, geeft aan dat er dit seizoen nog veel meer motorische gridstraffen volgen. Het seizoen is immers nog niet op de helft.