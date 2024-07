Analyse: Winnaars en verliezers van de F1 GP op Silverstone

Winnaars

Het heeft 945 dagen geduurd en hij twijfelde zelf of het er nog van zou komen, maar Lewis Hamilton mag zich na een prachtige zege op Silverstone weer racewinnaar noemen. En het mooie is, de Brit heeft het niet in de schoot geworpen gekregen. Ja, Max Verstappen had opvallend genoeg het tempo niet, en ja George Russell en McLaren maakten foutjes, maar de snelheid van Hamilton zag er uitstekend uit. Vooral de pace die hij in de slotfase op de softs wist te rijden was indrukwekkend. Waar Norris in de handen viel van de op hards rijdende Verstappen, hield Hamilton precies genoeg ten opzichte van de man in de Red Bull over om de grootste bokaal te winnen. Het massaal aanwezige Britse publiek - over het hele weekend waren er 500.000 toeschouwers - stonden terecht op de banken voor de legende. De emoties van de ervaren coureur na de race spraken ook boekdelen, want zo geëmotioneerd hebben we de coureur uit Stevenage nauwelijks gezien. Ook de knuffels met zijn vader en moeder waren prachtig om te aanschouwen. Het laat zien dat Hamilton in een goede auto nog altijd iemand is om rekening mee te houden, en nu de W15 eindelijk werkt kan het wel een mooi seizoen worden voor de 39-jarige rijder. Een wereldtitel lijkt onhaalbaar, maar meer overwinningen vallen in deze vorm zeker niet uit te sluiten.

Het was niet helemaal het weekend waar Max Verstappen van droomde, maar onderaan de streep kan de Red Bull-coureur niet anders dan tevreden zijn. In de kwalificatie maakte hij in Q1 een kostbaar foutje, waardoor de vloer beschadigde en hij niet verder dan een vierde startplek kwam, maar in de race viel bijna alles goed. Het enige wat achterbleef was de pace van de RB20, want zowel op de droge baan in het begin van de race als op het vochtige parcours daarna kon hij het tempo van de voorste vier niet bijbenen. Dankzij een perfect uitgevoerde strategie - met wissels naar en van intermediates op de juiste momenten - kwam hij naar de derde plek en op de hards was het tempo in de slotfase juist wel weer uitstekend. Binnen een mum van tijd had hij Norris bijgehaald en ging hij erop en erover bij de Brit, om daarna de achtervolging op koploper Hamilton in te zetten. Had de race een paar rondjes langer geduurd, dan was een overwinning zelfs mogelijk. Toch is P2 prima, zeker gezien de strijd in het WK. Daarin is hij namelijk weer uitgelopen, want nummer twee Norris finishte achter hem. Het gat is ondertussen 84 punten, dus langzaam maar zeker komt de vierde titel in zicht.

Het zijn droomweekenden voor Nico Hülkenberg en Haas F1 Team. Na een uitstekende P6 in Oostenrijk werd op Silverstone hetzelfde resultaat bemachtigd. Hülkenberg mocht de Grand Prix al vanaf de zesde plek beginnen, maar verwachtte dat die plek niet houdbaar zou zijn. Toch lukte hem dat, wat laat zien dat Haas met de updates een serieuze stap gezet heeft. Wat het Amerikaanse team nog meer reden tot optimisme mag geven, is dat de pace van Hülkenberg grote delen van de race gelijk aan de pace van Carlos Sainz in de Ferrari was en dat Aston Martin nu al twee weekenden op rij langzamer was. Hülkenberg en teambaas Ayao Komatsu spraken al uit dat zij het idee hebben dat ze nu het vijfde team zijn en gezien de score van de afgelopen twee races is dat terecht. En wat al helemaal opvallend is, is dat de updates bij hen wel werken. Teams als Ferrari en RB F1 Team krijgen de verbeterde auto's nauwelijks aan de praat, maar de geüpdatete VF-24 is echt een stuk beter dan de voorganger. Nu moet Kevin Magnussen nog zien aan te haken bij het tempo van zijn teamgenoot, want dan kan het een schitterend seizoen worden voor de formatie uit Kannapolis.

Nico Hülkenberg reed onopvallend naar een uitstekend resultaat Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Verliezers

Dit was voor McLaren dé kans om voor het eerst sinds 2008 op Silverstone weer een Grand Prix te winnen. Lando Norris en Oscar Piastri reden zelfs korte tijd op de vochtige baan op de eerste en tweede plek. De droom van een 1-2 was daardoor even levend bij de mannen en vrouwen van het team uit Woking. Toch staat er onderaan de streep 'slechts' een derde en vierde plek op de borden, en dat is volledig te danken aan een paar zeer dubieuze strategische beslissingen. Tijdens de echte bui besloot het team niet een double-stack uit te voeren, waardoor Piastri wegviel en een mooie klassering kon vergeten. Op het moment dat de slicks weer de snelste band waren, werd Norris te laat overgezet. Beide coureurs hebben daar hun rol in gespeeld, maar het laat zien dat McLaren nog echt niet op het strategische niveau van een team als Red Bull Racing zit. Norris was dan ook zwaar teleurgesteld na de race en teambaas Andrea Stella erkende dat de renstal enorm veel moet leren van dit soort weekenden. Het pijnlijke voor McLaren, is dat dit niet de eerste keer is dat ze net achter het net vissen. Sinds de zege in Miami had het team mogelijk de beste auto, maar sindsdien is er geen overwinning meer behaald. Op de Hungaroring is de volgende kans en daar moet het team de lessen in de praktijk laten zien, anders is winnen weer niet mogelijk.

De naam Ferrari is hier al even gevallen, maar het Italiaanse team kende weer een verschrikkelijk weekend. Charles Leclerc was vooral teleurstellend onderweg, de Monegask strandde zelfs in Q2. In de race werd het voor hem van kwaad tot erger na slechte tactische beslissingen - hij was een van de weinigen die in de eerste regenbui intermediates onder schroefde - en finishte op een veertiende plek. Carlos Sainz viel in dat opzicht absoluut mee met P5, plus het tempo van de Spanjaard was in de race niet gek. De kritiek van de coureurs was niet mals, want de updates die sinds Imola op de auto zijn gezet werken niet of averechts. De keuze om deze weer eraf te halen brengen niet een toename aan performance, waardoor Ferrari nu achter McLaren, Red Bull en Mercedes het vierde team is. Een keiharde constatering voor de renstal onder leiding van Frederic Vasseur, die na de zeges in Australië en Monaco stiekem op meer had gehoopt. Er werd al gedroomd van een constructeurstitel, maar, ondanks dat Sergio Pérez niet scoort, is het gat naar koploper Red Bull opgelopen tot 71 punten. Ferrari moet zelfs achterom kijken, want McLaren nadert met rasse schreden en kijkt nog maar tegen een achterstand van 7 punten aan. Er moet wat gebeuren, want anders kan de reeks aan 'nachtmerrieraces', zoals Leclerc het noemde, verlengd worden.

De laatste naam bij de verliezers kan geen verrassing zijn: Sergio Pérez. De Mexicaan heeft sinds Miami al helemaal niets meer laten zien en in Silverstone werd het wéér een drama. Te midden van alle geluiden over prestatieclausules in zijn contract en de aangekondigde test van Liam Lawson kraakte hij weer onder de druk. In de vrije trainingen zat Pérez op gepaste afstand van de top, om in de kwalificatie totaal de plank mis te slaan. Een fout in zijn tweede snelle ronde het Engelse parcours zorgde ervoor dat hij achterwaarts de grindbak in gleed en het was einde verhaal voor hem. Een negentiende plek in de kwalificatie was ronduit teleurstellend. Red Bull greep de kans aan om alle motorcomponenten te vervangen, waardoor hij de race vanuit de pits moest beginnen. In eerste instantie sneed Pérez nog aardig door het veld heen, maar achter Magnussen stokte de opmars. Nadat zijn strategie verkeerd liep door het te vroeg overstappen op intermediates was zijn race klaar, maar het tempo op de inters tijdens de bui en op de slicks daarna was simpelweg onvoldoende. Het pijnlijkste moment was dat hij op twee rondes werd gezet in een auto die minstens in de top-tien moet finishen. De grote vraag is hoelang Red Bull nog geduld heeft, anders is het einde verhaal.