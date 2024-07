De clausules in het Red Bull-contract waardoor Sergio Pérez onder druk staat

Sergio Pérez heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Canada zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem in theorie nog twee jaar langer coureur van Red Bull Racing moet maken. De deal is sec als een tweejarig contract gepubliceerd, waarbij er in het persbericht niet is gesproken over een één-plus-één constructie. Helmut Marko liet niet veel later aan deze website weten dat het dienstverband van Pérez prestatieclausules bevat en tijdens het raceweekend in Silverstone sijpelde door wat die behelzen.

Zo heeft Motorsport.com vernomen dat Pérez in de zomerstop, oftewel na de Grand Prix van België, niet meer dan honderd WK-punten achter Max Verstappen mag staan. Een andere clausule gaat volgens ingewijden over niet meer dan vijf posities achter de Nederlander staan. Daarvan is overigens niet helemaal duidelijk of het draait om de WK-stand of om het niet meer dan vijf plekken achter Verstappen mogen eindigen in drie opeenvolgende races. Wat betreft de WK-stand staat Pérez op P6 momenteel exact vijf posities achter Verstappen, al zitten George Russell en Lewis Hamilton hem op de huid. Wat betreft de race-uitslagen is Pérez na de Grand Prix van Miami slechts één keer binnen vijf plekken van Verstappen geëindigd, namelijk in Oostenrijk waar Verstappen de touché met Norris had.

De clausule over maximaal honderd punten achterstand na de Grand Prix van België is op zichzelf al een opgave voor Pérez. De Mexicaan staat momenteel 137 punten achter Verstappen in de WK-stand. Met enkel nog de races in Hongarije en België voor de boeg zijn er tot de zomerstop nog 52 punten te vergeven. Het betekent dat Pérez niet meer binnen de honderd punten kan komen als Verstappen in de aankomende Grands Prix meer dan vijftien punten scoort. Of anders geredeneerd: als Verstappen twee keer uitvalt, dan moet Pérez zelf nog altijd 37 punten scoren. Dat laatste is op zichzelf al een uitdaging, aangezien Pérez na het raceweekend in Miami slechts vijftien punten heeft gescoord in zes Grands Prix.

Cruciale noot bij dit alles is dat Red Bull Racing Pérez niet aan de kant hoeft te zetten als hij niet aan de voorwaarden van de clausules voldoet. De formatie uit Milton Keynes heeft dan alleen de optie om een rijderswissel door te voeren als de teamleiding dat zou willen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Zo is het mogelijk dat Pérez 'gewoon' aan kan blijven terwijl één of meerdere van de bovenstaande dingen niet naar behoren zijn, al ligt het volledig aan de overwegingen van Christian Horner, Helmut Marko en de overige verantwoordelijken. Cruciaal daarvoor is dat Pérez progressie toont in de aankomende raceweekenden, hetgeen in Silverstone nogmaals is besproken. Zelf heeft de 34-jarige coureur uit Guadalajara daar alle vertrouwen in. "Ik kan dit nog omdraaien", liet hij vastberaden weten.

In totaal twee testdagen voor Lawson

"Checo weet zelf dat het onhoudbaar is als hij geen punten scoort", reageerde teambaas Christian Horner in Groot-Brittannië op een vraag van deze website. "We moeten met beide auto's punten scoren en hij weet dat. Niemand is er meer op gebrand om zijn vorm terug te vinden dan Checo." Horner voegt toe dat hij Pérez tijdens de kwalificatie op Silverstone bij de eerste zes had verwacht en weet dat Red Bull de tweede coureur vooraan nodig heeft nu de concurrentie dichterbij komt. "McLaren heeft dit weekend zeven punten meer gescoord dan wij. Voor het constructeurskampioenschap moeten beide auto's punten scoren en daar zijn we ons van bewust." Gevraagd hoe lastig het is om een coureur mentaal weer aan de praat te krijgen, vervolgt de Brit: "Sommige coureurs hebben een arm om de schouder nodig en anderen een trap onder de kont, soms varieert dat van week tot week."

De druk op Pérez is verder verhoogd met het nieuws dat Liam Lawson deze week de RB20 aan de tand mag voelen, al wil Horner dat wat nuanceren. "Je moet er niet al te veel achter zoeken, want ik ga donderdag zelf ook een rondje in de RB8 rijden, dus wie weet... Nee, alle gekheid op een stokje, Liam gaat wat aerodynamische tests doen en die stonden al langer gepland. Maar natuurlijk staat Checo onder druk. Dat is normaal in de Formule 1 en als je minder presteert dan verwacht, dan neemt die druk toe. Hij weet dat en afgelopen weekend is het gewoon niet zijn kant op gevallen."

Noemenswaardig is dat Red Bull eerder al een zogenaamde TPC-test voor Lawson had gepland, oftewel een testdag in een auto van minimaal twee jaar oud. Bij navraag door deze website blijkt dat die testdag niet wordt vervangen door de filmdag met de RB20, maar dat Lawson in totaal twee dagen krijgt voorgeschoteld. Zo test hij deze week dus de 2024-auto in Silverstone en staat de TPC-test zoals het nu lijkt voor het eind van deze maand gepland, waarschijnlijk in Imola met de AlphaTauri uit 2022.

Video: De Britse Grand Prix geanalyseerd in een nieuwe F1-update