Hamilton na Britse GP-zege: "Twijfelde of ik ooit nog zou winnen"

De zevenvoudig wereldkampioen behaalde op het circuit van Silverstone zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021. De Mercedes F1-coureur triomfeerde in een race waarin het cruciaal was om op het juiste moment naar intermediates te wisselen én op het juiste moment terug naar slicks. Aan het einde van de race had Hamilton net genoeg over om Max Verstappen, die in de slotfase op een andere bandencompound rap naar voren kwam, achter zich te laten.

“Dit was mijn laatste Britse Grand Prix met dit team dus ik wilde heel graag winnen”, zegt Lewis Hamilton, die zeer geëmotioneerd was nadat hij was gefinisht. “Ik heb enorm veel waardering voor ze. Ze hebben al die jaren zo ontzettend hard gewerkt. Ik blijf iedereen in dit team eeuwig dankbaar.”

“Het is zo zwaar geweest”, vervolgt de Brit, die na dit seizoen naar Ferrari vertrekt. “Maar het gaat er vervolgens om hoe je daarmee omgaat. Je moet alles blijven geven, ook al heb je het gevoel dat er geen licht is aan het einde van de tunnel. Er zijn zeker dagen geweest tussen 2021 en nu dat ik het gevoel had dat ik niet goed genoeg was en dat ik twijfelde of ik ooit weer terug zou komen waar ik nu ben. De mensen om me heen zijn me echter altijd blijven steunen. En het team is altijd hard blijven werken, wat mij aanmoedigde om datzelfde te doen. Dus dank je wel aan iedereen in de fabriek en iedereen hier.”

Video: Lewis Hamilton pakt de leiding in de Britse GP