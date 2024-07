Met dit afscheid komt er een einde aan een samenwerking van bijna twintig jaar. Enrico Cardile kwam in 2005 bij Ferrari terecht, waar hij verantwoordelijk was voor de aerodynamica-afdeling van de GT-racerij. Hij maakte in 2016 promotie naar het Formule 1-team en was de afgelopen tijd actief als technisch directeur op chassisvlak. De 49-jarige Italiaan neemt per direct afscheid van het team uit Maranello. "Ferrari kondigt aan dat Enrico Cardile het bedrijf verlaat en daarom afstand doet van zijn rol als technisch directeur voor het chassis", laat Ferrari in een verklaring weten. "Na bijna twintig jaar bij Ferrari heeft Cardile zijn ontslag ingediend en daarom zal, met onmiddellijke ingang en als tijdelijke maatregel, de chassisafdeling worden geleid door teambaas Frédéric Vasseur. Iedereen bij Ferrari bedankt Enrico voor al zijn harde werk gedurende al die jaren."

Het nieuws van het vertrek van Cardile volgt na geruchten dat hij naar Aston Martin zou verkassen. Motorsport.com wist onlangs al te melden dat er een overeenkomst was tussen de Italiaan en het team uit Silverstone. Een aankondiging lijkt na het nieuws van Ferrari slechts een kwestie van tijd. Cardile kwam op de radar van Aston Martin te staan door zijn rol in de wederopstanding van Ferrari in de afgelopen jaren. Cardile zou dus overeengekomen zijn om naar Aston Martin te verkassen, al is het nog niet bekend wanneer dat zal zijn. De kans is aanwezig dat hij eerst met gardening leave - een verplichte periode van rust - moet alvorens hij ook daadwerkelijk mag overstappen.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië wilde Vasseur weinig kwijt over de geruchten over Cardile. Gevraagd of hij nog steeds de technisch directeur voor het chassis was, antwoordde de Fransman: "Als Aston Martin iets wil mededelen, dan ben ik blij voor ze. Maar dat is vandaag niet het geval geweest. Hij maakt deel uit van de organisatie. Enrico was de technisch directeur voor het chassis." Doorgevraagd of dat nog steeds het geval was, liet Vasseur op zondag weten: "Vanavond is hij nog steeds technisch directeur bij Ferrari."