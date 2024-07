In navolging van David Sanchez, die in mei werd gepresenteerd, heeft Alpine een aantal belangrijke posities ingevuld met nieuwe aanwinsten. Het Franse fabrieksteam heeft een drietal nieuwkomers gepresenteerd, afkomstig van topteams Red Bull Racing en Ferrari.

Michael Broadhurst is aangesteld als Chief Aerodynamicist. Hij was voorheen Red Bull Racing Principal Aerodynamicist en droeg bij aan twee wereldtitels van het team. Daarvoor werkte hij al vier jaar bij McLaren. Ook Vin Dhanani komt over van de regerend wereldkampioen. Hij wordt Head of Vehicle Performance, een vergelijkbare rol met wat hij in Milton Keynes deed. Hij werkte zeven jaar bij Red Bull en droeg als Vehicle Performance Team Leader bij aan de titels in 2022 en 2023. Voor die tijd werkte hij bij Sauber Motorsport.

Tot slot komt Jacopo Fantoni als Deputy Chief Engineer. Hij is een voormalig Head of Simulation bij Ferrari. Fantoni werkte in totaal dertien jaar bij de Scuderia, en werkte daar al enige tijd samen met Sanchez.