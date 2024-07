Waarom nieuws over toekomst Newey nog even op zich laat wachten

Eerder dit jaar maakte Adrian Newey bekend dat het tijd is voor wat nieuws en dat hij na negentien jaar afscheid neemt van Red Bull Racing . Hij blijft tot en met maart actief in Milton Keynes, al is dat vooral om bij te dragen aan de laatste details van de RB17-hypercar. Newey wordt nog altijd gezien als een van de beste F1-ontwerpers ooit en het nieuws van zijn vertrek heeft tot veel speculatie geleid over zijn volgende stap. De Brit werd vroeg in verband gebracht met een overstap naar Ferrari , al zouden McLaren en Mercedes ook kapers op de kust zijn. De laatste tijd heeft het er echter steeds meer van weg dat Aston Martin de volgende bestemming zal zijn van Newey.

De 65-jarige ontwerper had afgelopen maand nog een geheime fabrieksrondleiding gekregen in Silverstone nu de onderhandelingen tussen de twee partijen blijven voortduren. Bronnen benadrukken dat, hoewel de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn, er nog niets getekend is. Newey zou nog steeds aan het afwegen zijn wat hij wil doen. Motorsport.com heeft intussen vernomen dat het vrijwel zeker is dat er voor september geen officiële aankondiging zal komen over Neweys toekomstplannen dankzij een afspraak met Red Bull.

Bronnen die goed op de hoogte zijn van de situatie zeggen dat, als onderdeel van de ontslagvergoeding die met Red Bull is afgesproken om Newey vervroegd te laten vertrekken, hij op zijn vroegst in september zijn toekomstplannen bekend kan maken. Dit zou betekenen dat hij zes maanden de tijd heeft om officieel aan de slag te gaan bij een nieuw team waaraan hij zich heeft verbonden.

Bij Aston Martin is men hard bezig met het verbeteren van het team. De nieuwe campus in Silverstone is daar een goed voorbeeld van, maar het team zoekt ook naar versterkingen in het personeelsbestand. Vorige week kondigde het aan dat voormalig Mercedes-motorbaas Andy Cowell in oktober arriveert als nieuwe CEO van de Group, waarmee hij Martin Whitmarsh vervangt. Motorsport.com heeft vernomen dat er ook al een deal is overeengekomen met Ferrari's technisch directeur voor het chassis, Enrico Cardile, om het team ook op technisch vlak te versterken. Cardile kwam op de radar van Aston Martin te staan door zijn rol in de wederopstanding van Ferrari in de afgelopen jaren. Cardile zou dus overeengekomen zijn om naar Aston Martin te verkassen, al is het nog niet bekend wanneer dat zal zijn. De kans is aanwezig dat hij eerst met gardening leave moet alvorens hij ook mag overstappen.