Andy Cowell is vooral bekend vanwege zijn leidinggevende rol bij de High Performance Powertrains-divisie van Mercedes. Daar was hij tussen 2013 en 2020 actief. In die periode werden onder zijn leiding de power units gebouwd waarmee het Formule 1-team de sport domineerde en zeven wereldtitels won. Vanaf 2021 was Cowell in dienst bij Mercedes als consultant. Hij neemt per oktober de rol van CEO bij de Aston Martin Group op zich, als opvolger van Martin Whitmarsh. De huidige topman draagt het stokje voor het einde van het jaar over. Whitmarsh vertrekt bij het bedrijf.

Teameigenaar Lawrence Stroll legt uit: “Ik wil Martin bedanken. Hij heeft een doorslaggevende rol gespeeld in onze groeifase. In de afgelopen drie jaar heeft hij het team ontwikkeld en heeft hij bijgedragen aan het bereiken van een aantal significante mijlpalen, waaronder het versterken van onze relatie met Honda en het opleveren van onze hypermoderne campus in Silverstone. Ik ben blij Andy te verwelkomen in een cruciale periode voor ons team. Samen met onze fabriekssamenwerking met Honda, het commitment van onze titelpartner Aramco en Andy’s leiderschap zijn we op de goede weg om een team te worden dat wereldtitels wint.”

Cowell voegt toe: “Ik ben dolblij me bij het spannende project van Lawrence te voegen en ik kijk ernaar uit samen te werken met de talentvolle groep mensen die reeds is verzameld. F1 is altijd mijn passie geweest. Ik stap in een enerverende periode in bij Aston Martin.”