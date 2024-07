De weergoden stelden de Formule 1-coureurs voor enkele lastige keuzes in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Lando Norris profiteerde optimaal van de problemen die Lewis Hamilton en George Russell hadden toen de baan natter begon te worden, maar was er bij het opdrogen van de baan juist te laat bij. Op de zachte band kon hij niet in de aanval gaan bij Hamilton en verloor hij zelfs de tweede positie aan Max Verstappen . Norris baalt van de derde plaats, mede doordat hij het gevoel heeft dat hij en het team een potentiële zege hebben weggegooid op Silverstone.

"We nemen niet de juiste beslissingen, maar tegelijkertijd neem ik het mezelf kwalijk dat ik vandaag niet de juiste beslissingen heb genomen", blikt Norris terug op zijn race. "Ik haat het. Ik haat het om in deze positie te eindigen en excuses te hebben omdat ik mijn werk niet goed genoeg heb gedaan." Zo klonk de Brit weer zelfkritisch, al gaf hij ook toe dat er 'veel dingen wel goed gingen' in deze race. "Maar we gooiden het weg met de laatste pitstop. Het was één ronde [te laat], maar ik denk ook niet dat het aan die ronde lag. Zelfs al waren we in de perfecte ronde binnengekomen, was onze beslissing om naar de zachte band te gaan niet de juiste. Lewis [Hamilton] zou hoe dan ook hebben gewonnen. Twee beslissingen van onze kant hebben ons vandaag alles gekost en dat is met name hier behoorlijk teleurstellend."

In de eerste ronden kon Norris niet aanhaken bij de Mercedessen, maar naarmate de baan natter werd, leek de MCL38 beter dan de W15. Norris stelt daarom ook dat McLaren vandaag op pure snelheid niet had kunnen winnen als het de hele race droog was gebleven. "We waren vandaag niet snel genoeg. Toen het volledig droog was, was de Mercedes veel sneller", oordeelt de winnaar van de Grand Prix van Miami. "[In vochtige omstandigheden] waren we misschien een beetje beter. Maar we hebben werk te verrichten. Ik denk dat we nog steeds geen weekend hebben gehad waarin we duidelijk de snelste waren. We stonden er altijd wel bij en zaten in de gevechten, maar hebben nooit echt 'dé' auto gehad. We moeten blijven werken als een team. Ik moet zelf aan mijn eigen dingen werken en proberen om het voor elkaar te krijgen, want uiteindelijk zijn er nog steeds veel lichtpunten. Er zijn zoveel goede dingen, maar het is frustrerend dat we dit seizoen een paar keer iets hebben weggegooid dat van ons had moeten zijn", besluit hij.

Video: Bekijk hier de samenvatting van de Grand Prix van Groot-Brittannië