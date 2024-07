Leclerc: "Beginnen nu wel veel frustrerende F1-weekenden te hebben"

Charles Leclerc is bezig aan een teleurstellende reeks. Na de Grand Prix-overwinning op zijn thuiscircuit in Monaco is het beste resultaat van de Formule 1-coureur een vijfde plek in de race in Spanje. Twee keer kwam hij puntloos terug van een circuit. Ook op Silverstone zat Leclerc er niet lekker bij, zeker niet na een verkeerde strategische gok van het team. Ferrari haalde de Monegask tijdens de eerste bui vroeg naar binnen voor intermediates, maar later bleek dat de regen niet doorzette. Op het moment dat de volgende bui overtrok en de intermediates wél nodig waren, waren zijn banden aan gort en moest hij nieuwe halen.

In gesprek met onder andere Motorsport.com laat Leclerc zijn teleurstelling duidelijk blijken. "De laatste vier races waren erger dan een nachtmerrie", aldus de 26-jarige rijder. Terwijl de strategische keuzes bij Sainz goed uitvielen, was dat bij Leclerc veel minder het geval. Door de ongelukkige timing van de stop voor inters finishte hij uiteindelijk op een ronde achterstand op de veertiende stek. Leclerc neemt het zijn team enigszins kwalijk dat de race zich zo ontvouwde. "Met de informatie die ik had, leek het de juiste keuze. Het team vertelde mij dat het vanuit bocht 15 harder zou gaan regenen en dat de regen vanaf dat moment zou toenemen. Maar die regen bleef acht of negen rondjes uit", verklaart hij. "Vanaf dat moment was de race voor ons over. Het is weer een enorm frustrerend weekend geweest, en dat beginnen er nu wel veel te worden."

Net als Sainz heeft Leclerc in Silverstone de onlangs geïntroduceerde updates niet op de auto zitten. Dat is volgens de coureur uit Monte Carlo een juiste keuze geweest, maar hij hoopt dat over twee weken in Hongarije het pakket alsnog ingezet kan worden. "We moeten nog onderzoeken of het oude of het nieuwe pakket het beste is. Dan moeten we kiezen of we het nieuwe pakket daar gaan gebruiken, want daar kan het zich anders gedragen. We gaan daar goed naar kijken", besluit de rijder.

Video: Samenvatting van de F1 GP op Silverstone