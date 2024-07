Hülkenberg: "P6 in F1-race Silverstone onverwacht, maar verdiend"

Het hele Formule 1-weekend op Silverstone zat Nico Hülkenberg er in de Haas uitstekend bij. Zo zette hij in de kwalificatie de VF-24 op de zesde startplek. Na afloop van die sessie sprak hij echter de verwachting uit dat die eindpositie in de Grand Prix niet haalbaar was. Toch kwam hij als zesde over de streep. Na de race is de man uit Emmerich dan ook zeer tevreden.

"Het is natuurlijk heel fijn om met acht punten beloond te worden. Het is nu al het tweede weekend op rij dat ik zesde ben geworden", begint de Duitser tegenover onder andere Motorsport.com. "Het is onverwacht, maar ik denk dat het wel verdiend is. We hebben er hard voor gewerkt en alles goed gedaan, geen fouten gemaakt en een goede strategie toegepast."

Hülkenberg wil één factor als hoofdreden aanwijzen voor zijn sterke optreden in Engeland. "Het beste is nog dat de updates die we nu hebben, serieus iets met de performance van de auto doen. Ik denk dat we daarom écht in gevecht kunnen voor de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Dat is soms met de Astons, soms met de Alpines en soms met anderen", zegt hij. "Ik denk dat we daar nu echt bij horen. Dit seizoen zijn we vrij constant, daar kunnen we van profiteren."

Updates werken verrassend goed

Hülkenberg had niet voorzien dat het Haas F1 Team er halverwege het seizoen zo goed bij zou zitten. "Niemand had dit verwacht, maar we doen het net zo goed als de anderen - en misschien zelfs beter", vervolgt de routinier. "Ik denk dat dit ook wel wat van het circuit of het weekend afhangt, maar dat gaan we nog wel zien. Maar volgens mij is dit hoe dan ook een geweldige comeback story!"

Het is ook opvallend dat Haas de upgrades wel aan de praat weet te krijgen, terwijl dat teams als Ferrari en het RB F1 Team niet lukt. "Ze hebben het gewoon uitstekend gedaan", jubelt Hülkenberg. "Ze hebben goed en foutloos gewerkt en we zien dat de correlatie [tussen de windtunnel en de auto] ook niet slecht is. We hebben eind vorig jaar natuurlijk wat veranderingen in het technische en aerodynamische team doorgevoerd, en ik denk dat dit hier het resultaat van is."