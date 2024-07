Maar liefst 945 dagen moest Lewis Hamilton wachten op zijn 104e F1-overwinning. Op pure snelheid slaagde de zevenvoudig wereldkampioen erin om voor de negende keer de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone te winnen om zo recordhouder te worden. Het is voor Mercedes al de tweede overwinning van 2024, wat volgt na enkele sterke optredens door de introductie van updates. Een week eerder won George Russell namelijk al de Grand Prix van Oostenrijk - waar de Brit optimaal profiteerde van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris.

Na deze zeges wil Mercedes-teambaas Toto Wolff niet dat zijn team achterover gaat leunen. "Er komt nog meer aan wat betreft performance", zegt Wolff na de Britse Grand Prix. "We nemen updates mee naar Boedapest en Spa. We moeten ons niet laten meeslepen. Vorige week wonnen we doordat we profiteerden van gesteggel, maar vandaag hebben we een oprechte zege behaald. We hadden echt het tempo, je kon dat zien toen George en Lewis vooraan reden. Onder bijna alle omstandigheden stonden we er bij."

De sterk verbeterde prestaties van de W15 komen vrij onverwachts, maar volgens Wolff komt dat simpelweg doordat het ineens 'klikte'. "Als je bedenkt dat we vijf races geleden nog niet eens kandidaten waren voor het podium en dit het derde jaar op rij van wanprestaties leek te worden, dan klikt het", legt Wolff uit. "Plots was alles wat niet logisch was, logisch. En de resultaten van de ontwikkelingsrichtingen zijn terug zoals vroeger. We vinden performance, passen het toe op de auto en dat vertaalt zich in rondetijden. Dat was de afgelopen twee jaar niet het geval. We konden de coureurs niet de auto geven die hen in staat stelde om voor de zeges te gaan."

Dat het vervolgens Hamilton was die de zege pakte in de Britse Grand Prix, zijn laatste thuisrace in de Mercedes-kleuren voordat hij naar Ferrari verkast in 2025, maakt het een 'klein sprookje' in de ogen van Wolff. "We hadden dit zelf niet beter kunnen verzinnen. We hebben gerechtvaardigd dat wat we doen op dit moment goed is." In de slotfase werd het wel nog spannend met Verstappen, die op de harde band constant kon pushen waar Hamilton op de zachte band juist voorzichtiger moest rijden. "We hadden geen mediums over, dus het was heel simpel voor ons", verklaart de Mercedes-teambaas die keuze. "We hadden niet het idee dat de harde band de juiste band was. Achteraf gezien zou de juiste volgorde van prioriteit medium, hard en zacht zijn geweest. Dat zou het snelste zijn geweest. Maar we hebben het uiteindelijk volgehouden. Onze bandenslijtage was goed in vergelijking met de McLarens en dat heeft de overwinning veiliggesteld."