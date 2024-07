Red Bull laat Lawson RB20 testen in Silverstone nu druk op Pérez toeneemt

Sergio Pérez heeft eerder dit jaar zijn handtekening gezet onder een nieuw dienstverband waardoor hij nog twee jaar langer coureur van Red Bull Racing zou moeten blijven. Desondanks sijpelden er afgelopen week zowel off the record als ook on the record signalen door dat de Mexicaan zich flink moet verbeteren om ook daadwerkelijk twee extra jaren in een Red Bull-auto te zitten. Zo bevat de nieuwe deal van Pérez prestatieclausules en heeft ook Christian Horner uitgesproken dat Pérez zijn oude vorm moet hervinden. Zo wist Max Verstappen in de voorbije vijf raceweekenden 101 punten te scoren en bleef Pérez in dezelfde periode steken op vijftien WK-punten. Ter vergelijking: zelfs Haas heeft in Oostenrijk meer punten gescoord dan Pérez in de voorbije raceweekenden bij elkaar.

In Silverstone heeft Motorsport.com vernomen dat reservecoureur Liam Lawson aankomende week de RB20 mag testen op het circuit van Silverstone. Het komt na het eerdere idee dat Red Bull een zogenaamde TPC-test voor Lawson op de planning had staan, oftewel een test in een minimaal twee jaar oude auto. In dat laatstgenoemde geval zijn teams niet gebonden aan de restricties van een filmdag, waarop maximaal tweehonderd kilometer mag worden afgelegd op speciale demobanden van Pirelli.

Het plannen van de RB20-test is zeer noemenswaardig aangezien teams slechts twee filmdagen per jaar krijgen van de FIA. De eerste daarvan is op 13 februari gebruikt, toen Max Verstappen en Sergio Pérez samen 197,9 kilometer met de RB20 aflegden tijdens een shakedown. Door Lawson in de RB20 te zetten, wordt de tweede en laatste filmdag gebruikt, hetgeen een team niet doet als er geen achterliggende gedachte achter zit. Het is met andere woorden een manier om de potentie van Lawson in de huidige Red Bull te kunnen beoordelen.

Gelijkenissen met vorig jaar

De test van Lawson staat in het licht van Pérez' tegenvallende resultaten en berichtgeving over zijn toekomst. Duitse media berichtten vrijdag dat Daniel Ricciardo een serieuze gegadigde zou zijn om te promoveren, maar dat lijkt niet meteen het meest plausibele scenario, aangezien de goedlachse Australiër zelf niet levert bij het tweede team. Bovendien is Red Bull er veel aan gelegen om Lawson een kans te bieden bij één van beide teams, aangezien in zijn Red Bull-contract staat dat hij ofwel in 2025 een F1-zitje moet krijgen ofwel dat hij vrij is om te gaan. Onder meer Audi heeft Lawson op de radar staan.

De aanpak van Red Bull doet sterk denken aan vorig jaar, destijds met Ricciardo en Nyck de Vries bij het zusterteam. Na de Britse Grand Prix op Silverstone zette Horner Ricciardo in de Red Bull-auto, waarbij ze de tijden van het raceweekend als referentie gebruikten. Na een goede test van Ricciardo besloot Red Bull de man uit Perth een racezitje te geven en De Vries terzijde te schuiven. Anno 2024 kiest Red Bull voor een vergelijkbare aanpak door Lawson de huidige Red Bull net na het raceweekend te laten testen. Alhoewel Horner benadrukt dat het team er alles aan doet om Pérez zijn oude vorm terug te laten vinden en dat de Mexicaan alles in eigen hand heeft, wordt er achter de schermen in ieder geval voortborduurt op een plan B. Helmut Marko heeft gisteren ook aan deze website laten weten dat de zomerstop een moment is waarop Red Bull de balans opmaakt en kijkt naar de rijderskeuze.