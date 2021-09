WK-stand F1 2021: Verstappen houdt schade beperkt met P2 in Sochi

Voor Max Verstappen stond de Russische GP op voorhand al in het teken van schadebeperking. De Limburger greep naar zijn vierde Honda-motor van het seizoen en moest derhalve vanaf de allerlaatste startplek komen. Het is uiteindelijk schadebeperking met een hoofdletter S geworden. In een knotsgekke slotfase, waarin de hemelsluizen boven de Zwarte Zee toch nog opengingen, wist hij P7 om te zetten in een podiumnotering. Verstappen levert daarmee maar zeven punten in op Lewis Hamilton, die de WK-leiding met zijn honderdste F1-zege wel heeft overgenomen. Het gat tussen beide heren bedraagt echter maar twee punten, een kloof waar Verstappen op voorhand meteen voor had getekend.

Stand WK Formule 1 2021 na de Grand Prix van Rusland

Bij de constructeurs weet Mercedes het gat wel te vergroten, vooral doordat Sergio Perez in de tombola de verkeerde keuze heeft gemaakt en Valtteri Bottas alsnog kwam bovendrijven. Het maakt dat de formatie van Toto Wolff vijftien punten meer meeneemt uit Rusland dan de equipe van Christian Horner. In de strijd om P3 loopt McLaren vier punten uit op Ferrari, al had de dag voor het eerstgenoemde team zoveel mooier kunnen zijn. De onfortuinlijke Lando Norris zag immers de eerste F1-zege door zijn vingers glippen.

Stand F1 constructeurs 2021 na de Grand Prix van Rusland

Pos Teams Punten 1 Mercedes 397.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 7.5 34 3 15 35 - - - - - - - 2 Red Bull Racing 364.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 12.5 29 2 10 20 - - - - - - - 3 McLaren 234 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 44 19 - - - - - - - 4 Ferrari 216.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 2.5 16 - 20 15 - - - - - - - 5 Alpine 103 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 5 8 - - - - - - - 6 AlphaTauri 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 59 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 6 - - - - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -