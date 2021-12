Verstappen flikt het in regelrechte F1-thriller: "Dit is krankzinnig!"

Voor het eerst sinds 1974 begonnen twee titelkandidaten met exact hetzelfde aantal punten aan de laatste Grand Prix van het seizoen. Het beloofde een bloedstollende finale in te luiden, maar het uiteindelijke scenario is nog vele malen gekker geworden. Hamilton leek richting zijn achtste titel te cruisen, maar een crash van Nicholas Latifi en een tombola bij de FIA veranderen alles. Het gaf Verstappen één ronde om op verser rubber toe te slaan en dat liet de Nederlander zich geen tweede keer zeggen.

Verstappen was messcherp voor de herstart en sloeg al voor het eerste lange rechte stuk in de tweede sector toe. Het heeft geleid tot een een apotheose die nog gekker is dan die van 2008 en bovenal tot de eerste Nederlandse wereldtitel in de koningsklasse. "Dit is ongelooflijk. Ik ben de hele race blijven vechten en om dan aan het eind van de race zo'n kans te krijgen, dat is echt ongelooflijk. Ik heb nog steeds kramp, maar dit is krankzinnig... Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. De gasten van mijn team en van Honda verdienen dit enorm en ik geniet er al sinds 2016 van om met hen te mogen werken. Dit jaar is echt fantastisch geweest."

De manier waarop zal F1-fans nog heel erg lang bijblijven. "Eindelijk een beetje geluk voor mij. En ik wil Checo ook enorm bedanken. Hij heeft vandaag als een leeuw gevochten en is een geweldige teamgenoot", jubelt de kersverse wereldkampioen. "Het team weet hoeveel ik van hen houd. Ik hoop dat we dit nog tien à vijftien jaar kunnen doen. Er is geen enkele reden om iets te veranderen, dus ik wil hier voor de rest van mijn [race-]leven blijven. Dat Christian en Helmut mij in 2016 de kans in dit team hebben gegeven, is fantastisch. Nu is dat gewoon gelukt."