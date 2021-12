Hamilton feliciteert Verstappen met wereldtitel: “Heb alles gegeven”

Na een goede start leek Lewis Hamilton zondag lang op weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een crash van Nicholas Latifi de race in de slotfase op zijn kop zette. Het bracht de safety car op de baan, waardoor Max Verstappen kon wisselen naar een vers setje zachte banden en Hamilton zijn voorsprong als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Een omstreden beslissing van de wedstrijdleiding zorgde ervoor dat het hele veld met nog één rondje te gaan weer werd losgelaten, nadat alleen de achterliggers tussen Hamilton en Verstappen ertussenuit waren gehaald. Op zijn versleten set harde banden had Hamilton vervolgens geen antwoord op de snelheid van de Red Bull-coureur, die zo voor de neus van zijn Britse opponent aan de haal ging met de wereldtitel.

“Allereerst mijn felicitaties aan Max en zijn team”, reageerde Hamilton direct na de race. “We hebben het als team geweldig gedaan dit jaar. Iedereen in de fabriek, alle mannen en vrouwen in ons team hebben het hele jaar zo hard gewerkt. Het was echt een ontzettend moeilijk jaar, maar ik ben zo trots op dit team en dankbaar voor de reis die we gemaakt hebben.”

Hamilton keek na de GP van Mexico nog tegen een riante achterstand aan in de WK-stand, maar vocht zich vervolgens met overwinningen in Brazilië, Qatar en Saudi-Arabië terug in het kampioenschap waardoor hij voorafgaand aan de finalerace op gelijke hoogte stond met Verstappen. Uiteindelijk bleek het dus net niet genoeg voor de uittredend wereldkampioen: “Ik heb in het laatste deel van het seizoen alles gegeven. We hebben echt alles gegeven en nooit opgegeven. Dat is het allerbelangrijkste.”

Blik op 2022

Mercedes leek aan het begin van het jaar flink wat tekort te komen ten opzichte van Red Bull, maar maakte gedurende het seizoen een sterke inhaalslag. Voor 2022 gaat het technisch reglement in de Formule 1 volledig op de schop, maar Hamilton lijkt nu al uit op sportieve revanche: “De laatste paar maanden heb ik me echt geweldig gevoeld in de auto. Daarnaast mogen we niet vergeten dat we nog steeds midden in een pandemie zitten. Ik hoop dat iedereen veilig blijft en ik wens iedereen een fijne Kerst toe met de familie. Daarna zullen we het nog wel eens zien volgend jaar.”