Verstappen ook bovenaan in tweede training Grand Prix van Bahrein

Dit jaar duren de trainingen op vrijdag een uur in plaats van negentig minuten en dus waren binnen mum van tijd alle twintig coureurs op de baan toen het sein op groen ging voor de tweede training. Bij een paar rijders verliep het begin van de sessie niet bepaald vlekkeloos. Zo spinde Haas F1-debutant Nikita Mazepin van de baan en moest Alpine-coureur Esteban Ocon zijn run voortijdig afbreken, nadat hij zich stevig had verremd voor de eerste bocht. De problemen waren echter het grootst bij Kimi Raikkonen. De ervaren Fin verloor de controle over zijn Alfa Romeo bij het uitkomen van de tweede bocht en kwam eerst met de voorkant van de auto en vervolgens de achterzijde tegen de bandenstapels. De voormalig wereldkampioen reed hierna zonder voorvleugel terug naar de pits, waar een lange reparatie volgde.

De coureurs begonnen de tweede training op medium en harde banden. Verstappen noteerde in de openingsfase een 1.31.842 op de mediums, waar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vervolgens onder doken met respectievelijk een 1.31.261 en een 1.31.503. Nadat de eerste runs erop zaten, keerden de rijders terug op de baan om een korte run op de zachte band te oefenen. Carlos Sainz Jr. rondde het circuit in een 1.31.127, waarmee er kortstondig een Ferrari bovenaan stond. Hamilton ging vrijwel direct over de Spanjaard heen met een 1.31.082, maar had geen geweldige ronde gereden. Zowel in de eerste als derde sector was hij namelijk niet sneller gegaan dan eerder in de training op de hardere compound. Lando Norris zag zijn kans schoon en nam de eerste stek in de tijdenlijst over door zijn McLaren naar een 1.30.942 te sturen, maar Verstappen was op dat moment al bezig aan een nog snellere ronde. De Nederlander kwam met de Red Bull RB16B in een 1.30.847 over een streep.

Het restant van de sessie stond in het teken van long runs, waardoor er bovenaan in de tijdenlijst niets meer zou veranderen. Verstappen bleef dus snelste voor Norris, die een bemoedigende start van het seizoen kende met de tweede tijd. Hamilton moest genoegen met P3. Sainz was met zijn eerdergenoemde tijd uiteindelijk vierde, waarmee naast McLaren ook Ferrari terug kan kijken op een solide begin. Valtteri Bottas was goed voor de vijfde tijd, Daniel Ricciardo liet met de tweede McLaren de zesde tijd noteren en AlphaTauri-rookie Yuki Tsunoda reed zich naar een knappe zevende plek. Lance Stroll en Pierre Gasly gingen naar de achtste en negende tijd, terwijl Sergio Perez zijn eerste vrijdagtrainingen bij Red Bull op P10 besloot. Zoals voorspeld zit het veld erg dicht bij elkaar: de top-vijftien stond binnen een seconde.

Het raceweekend in Bahrein gaat zaterdag om 13.00 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De kwalificatie wordt om 16.00 uur Nederlandse tijd verreden.

Resultaten van de tweede training in Bahrein:

