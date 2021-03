Hülkenberg dit F1-seizoen reservecoureur Aston Martin en Mercedes

Hülkenberg werkte in 2019 zijn voorlopig laatste, volledige seizoen af in de Formule 1. Vorig jaar mocht hij als reservecoureur nog wel driemaal acte de présence geven bij Racing Point. De Duitser verving Sergio Perez tijdens beide raceweekenden op Silverstone, waarbij hij in het eerste weekend overigens niet kon racen door een technisch probleem, en stapte op de Nürburgring met succes in de auto van Lance Stroll.

Teambaas Otmar Szafnauer heeft er nadien geen geheim van gemaakt dat hij Hülkenberg graag als vaste reserverijder wilde vastleggen. Dat is inmiddels gebeurd voor het seizoen 2021, zo bevestigt Hülkenberg aan Servus TV - dat dit jaar de F1-rechten in Oostenrijk te pakken heeft. "Zo is het. Ik zal dit jaar de vaste reservecoureur zijn voor Aston Martin en bij bepaalde races ook voor Mercedes." De goedlachse coureur uit Emmerik zal dat combineren met zijn werk als analist. "Ik heb dit jaar eigenlijk een driedubbele rol", stelt hij met een glimlach.

Dat het bij Mercedes slechts om 'bepaalde races' gaat, heeft waarschijnlijk te maken met Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne. Mercedes heeft beide Formule E-coureurs eerder dit jaar al benoemd tot reservecoureurs. Mocht de Formule 1-kalender clashen met Formule E-verplichtingen van De Vries en Vandoorne, dan schuift Hülkenberg waarschijnlijk door als reserverijder. Dat biedt overigens nog altijd geen garanties. Zo miste Lewis Hamilton de Sakhir Grand Prix vorig jaar door corona, maar passeerde Mercedes Vandoorne toen ten faveure van George Russell.