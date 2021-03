Steiner: Beeldvorming laat Mazepin ‘slechter lijken dan hij is’

Nog voordat hij zijn eerste meters in dienst van Haas F1 had gereden wist Mazepin al de spotlights te halen. Dat was echter niet op een goede manier, want hij raakte in opspraak door een video waarin hij een vrouw betastte. In combinatie met het feit dat de Rus mede dankzij de goed gevulde portemonnee van zijn vader een plekje in de F1 heeft bemachtigd, zorgde dat ervoor dat zijn reputatie verre van goed is. “Maar de ‘bad boy’ uit Rusland is niet zo slecht als dat je soms hoort”, vertelde Steiner in gesprek met Motorsport.com. “Ik wil niets verbloemen, maar men laat hem slechter lijken dan hij is.”

De vergelijking met teamgenoot Mick Schumacher helpt Mazepin in die zin niet. De jonge Duitser probeert in de voetsporen van vader Michael te treden en geniet juist een uitstekende reputatie. “Mick is de perfecte gast: aardig, hardwerkend, geduldig. Nikita is denk ik iets emotioneler, mogelijk omdat hij uit Rusland komt. Hij is meer iemand die aanvalt en is een stuk directer dan Mick, ook met het rijden”, analyseert Steiner, die concludeert dat beide coureurs meer op elkaar lijken dan op het eerste gezicht verwacht wordt. “Daarom denk ik dat we een goede combinatie hebben. Ze zullen elkaar voeden, waardoor de ene hopelijk iets in de ene richting gaat en de ander juist in de andere richting. Hopelijk hebben we op een dag dan twee perfecte coureurs.”

De onderlinge relatie tussen Schumacher en Mazepin is volgens Steiner prima. “Op dit moment kunnen ze behoorlijk goed met elkaar opschieten. Ze kennen elkaar en raceten al tegen elkaar in de karts, daarna ook in de Formule 3 en Formule 2. Volgens mij kennen ze elkaar al een jaar of tien en ze respecteren elkaar”, vertelde de Italiaanse teambaas van Haas. “Volgens mij zijn ze geen beste vrienden, maar dat is ook niet nodig zolang je elkaar maar respecteert. Dat is dus een goed beginpunt.”

'Schumacher wordt vanzelf relaxter'

Schumacher maakte in zijn eerste mediaoptredens als Formule 1-coureur een soms iets te beleefde indruk, maar Steiner verwacht dat de Duitser in de loop der tijd iets losser zal worden. “Sinds het begin van de samenwerking is hij al iets relaxter geworden. Zelf ben ik heel relaxed met andere mensen en journalisten, maar hij is nog jong en wil geen fouten maken”, toont hij begrip voor Schumachers houding. “Het is beter om dat te doen dan om fouten te maken en vervolgens je excuses aan te moeten bieden. Zo’n ontwikkeling gaat vanzelf. Als ik mezelf als 21-jarige voorstel met zoveel druk en zo’n naam, dan is dat hoe je reageert. Ik zou niet zeggen dat hij bang is, hij is een beetje voorzichtig. Dat begrijp ik, maar dat gaat veranderen. Dat is een normale ontwikkeling voor jonge mensen.”

