Hamilton topt enige training in Imola, tweede tijd Verstappen

Het was even wennen voor iedereen. Normaal gesproken begint het raceweekend op vrijdag met twee vrije trainingen van anderhalf uur, waarna de coureurs op zaterdag nog een uur hebben om de puntjes op de i te zetten voor de kwalificatie. Voor de eerste Formule 1-race op het circuit van Imola in veertien jaar tijd hebben de rijders echter maar één sessie van negentig minuten om zich voor te bereiden op zowel de kwalificatie als de race. De organisatie van de koningsklasse experimenteert op de Italiaanse omloop namelijk met een raceweekend dat uit twee dagen bestaat. Mocht deze opzet bevallen, dan worden in de toekomst mogelijk meer Grands Prix als tweedaagse evenementen georganiseerd, zodat er ruimte op de kalender ontstaat voor nog meer races.

Max Verstappen, die in 2014 nog een race in de Europese Formule 3 wist te winnen op het circuit van Imola, maakte tijdens de openingsfase van de training meteen een sterke indruk. De Nederlander van Red Bull zette meerdere keren een nieuwe snelste tijd neer en was op een zeker moment zelfs een seconde rapper dan de rest van het veld. Na een half uur nam Valtteri Bottas de eerste stek in de tijdenlijst over van Verstappen door op de medium band tot een 1.15.783 te komen. De nummer drie in het kampioenschap keerde niet veel later echter terug op P1 dankzij een 1.15.338 op de soft compound. Maar dat we ons over de vorm van Mercedes geen zorgen hoeven te maken, bleek vervolgens wel uit het feit dat Lewis Hamilton op de hardere medium band slechts acht duizendsten langzamer ging dan Verstappen.

Met nog iets meer dan een half uur te gaan ging Verstappen opnieuw op de zachte band naar buiten om de snelste tijd aan te scherpen naar een 1.15.023. Hamilton deed eveneens een run op de soft en rondde de bijna vijf kilometer lange piste in een tijd van 1.14.726, waarmee de regerend wereldkampioen bijna drie tienden sneller was dan Verstappen. Bottas strekte eveneens de benen op het zachtste rubber, maar bleef steken op een 1.15.218, waarmee hij op een halve seconde van zijn teamgenoot derde was in de tijdenlijst.

Pierre Gasly, van wie inmiddels bekend is dat hij ook in 2021 voor AlphaTauri rijdt, produceerde in de slotfase van de training een 1.15.633, die hem naar P4 bracht. Charles Leclerc stuurde zijn Ferrari bij het uithangen van de vlag naar de vijfde tijd. Renault kende een matige race in Portugal maar lijkt op het circuit van Imola in iets betere vorm te steken; Daniel Ricciardo en Esteban Ocon begonnen het weekend in Imola met de zesde en zevende tijd. Daniil Kvyat zette zijn AlphaTauri op de achtste plek in de tijdenlijst. Alexander Albon, voor wie het wel eens een belangrijk weekend kan gaan worden, kwam met de andere Red Bull niet verder dan de negende tijd. Met een 1.16.061 was hij een seconde langzamer dan Verstappen en maar marginaal sneller dan Racing Point-rijders Lance Stroll en Sergio Perez, die de tiende en elfde tijd klokten. Sebastian Vettel stond lange tijd onderaan, maar verbeterde zich kort voor het einde op een opwarmende baan naar de twaalfde tijd.

De teams hebben nu slechts 2,5 uur om alle data van de training te analyseren en de juiste afstellingen te kiezen voor zowel het chassis als de motor. De kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna, de dertiende race van het Formule 1-seizoen 2020, begint namelijk om 14.00 uur.

Uitslag vrije training Grand Prix van Emilia-Romagna: