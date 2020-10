Officieel: AlphaTauri bevestigt Gasly voor 2021

Gasly debuteerde tijdens de Grand Prix van Maleisië 2017 voor het team, destijds nog actief onder de naam Toro Rosso. In 2019 stapte hij over naar Red Bull Racing, al werd dat geen onverdeeld succes. Al na een half jaar moest hij het veld ruimen en werd hij teruggezet naar de middenmoter uit Faenza. Daar bloeide hij weer helemaal op, met als absoluut hoogtepunt de zege in de Grand Prix van Italië eerder dit jaar. Enkele maanden eerder zorgde de Fransman al voor een stunt door als tweede te finishen in Brazilië. Die prestaties hebben hem een nieuw contract opgeleverd.

De 24-jarige coureur werd de afgelopen periode weer regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar Red Bull Racing door de ondermaatse prestaties van Alex Albon. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko en teambaas Christian Horner lieten echter al meerdere malen weten daar geen heil in te zien en de voorkeur te geven aan een aanwinst van buitenaf. Ook werd hij genoemd bij Renault, dat de rijder uit Rouen zag als goede vervanger van Daniel Ricciardo maar Gasly blijft dus binnen de Red Bull-familie en mag ook in 2021 zijn kunsten vertonen voor AlphaTauri.

Teambaas Franz Tost is content met de contractverlenging: “Hij maakt al vele jaren deel uit van de rijderspool van Red Bull en ik hoop dat hij nog vele jaren binnen de familie blijft. Sinds zijn terugkeer naar het team heeft hij regelmatig extreem goede prestaties laten zien met twee podiums: een tweede plaats in Brazilië 2019 en een zege in onze thuisrace in Italië. Pierre heeft bewezen uitermate competitief te zijn, mede dankzij zijn geweldige racevaardigheden. Hij haalt elke race het maximale uit de wagens en geeft zijn engineers waardevolle feedback. Hij is mentaal zeer sterk, altijd gemotiveerd en doet er alles aan om zijn doelen te bereiken. Ik kijk uit naar de langere samenwerking en een succesvol 2021.”