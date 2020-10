Gasly blijft AlphaTauri trouw: "Wil nog meer successen vieren"

Gasly is al enkele jaren kind aan huis in Faenza, met uitzondering van een niet al te succesvolle uitleenperiode bij Red Bull Racing. Sinds zijn terugkeer bij het kleine team is de Fransman volledig opgebloeid. Hij zorgde in Brazilië 2019 al voor een sensatie door als tweede te finishen. Dit seizoen zorgde hij voor een nog groter succes door de spectaculaire Grand Prix van Italië te winnen. Dat was pas de tweede zege uit de historie van de formatie.



De afgelopen periode werd de coureur uit Rouen in verband gebracht met een terugkeer naar Red Bull Racing, waar hij Alex Albon zou kunnen vervangen. De Thai kan weinig bolwerken en lijkt zijn zitje in 2021 te moeten afstaan. Red Bull-topmannen Dr. Helmut Marko en Christian Horner lieten echter al meerdere malen weten geen heil te zien in een terugkeer van Gasly. De Fransman werd op zijn beurt in de geruchtenmolen genoemd bij Renault, als opvolger van de naar McLaren verkassende Daniel Ricciardo. Dat alles gebeurt niet: Gasly blijft zitten waar hij zit.



"Ik ben extreem blij nog een seizoen te mogen rijden voor Scuderia AlphaTauri!", begon Gasly enthousiast. "Dit jaar verloopt zeer goed en we zijn hard op weg om ons meest succesvolle seizoen uit de historie van het team neer te zetten. We hebben een zeer sterke relatie, we hebben elke kans met beide handen gegrepen. Het beste voorbeeld is natuurlijk de Grand Prix van Italië. De winst van mijn eerste Formule 1-race op Monza was een zeer speciaal moment voor mij. Het smaakte extra zoet doordat het de tweede zege van het team uit de geschiedenis was, dus daar ben ik ontzettend trots op. Ik doe mijn uiterste best en ik neem alle verantwoordelijkheid om het team zo ver mogelijk naar voren te brengen. Ik kijk uit naar de uitdagingen van volgend jaar en het vervolg bij AlphaTauri. Ik wil zo goed mogelijk blijven presteren om in de toekomst nog meer successen te kunnen vieren."



