Alpine wacht F1-rijdersmarkt af: "Geen overhaaste keuzes maken"

Het is voor veel Formule 1-coureurs onduidelijk waar zij volgend seizoen racen. Ongeveer de helft van het startveld heeft een aflopend contract: alleen bij Ferrari, McLaren en Aston Martin Racing liggen beide coureurs voor komend seizoen vast. Ook de Alpine-rijders Esteban Ocon en Pierre Gasly beschikken over een aflopende verbintenis. Teambaas Bruno Famin verklaart dat er voorlopig geen contractnieuws te verwachten valt. "We zijn heel blij met onze coureurs en zij met ons. We hebben regelmatig een gesprek over wat we in de toekomst gaan doen", vertelt de Fransman in gesprek met de officiële website van de Formule 1. "Maar we willen geen overhaaste keuzes maken."

Het is volgens Famin nog geen uitgemaakte zaak dat beide coureurs volgend jaar voor zijn team uitkomen. "We kijken goed rond en we hebben onze eigen opleidingsteam waar we de talenten voor de toekomst klaarstomen. We hebben [bijvoorbeeld] onze reserve Jack Doohan en Victor Martins in F2", vertelt de Alpine-teambaas. "We kijken verder dan dat. We zijn blij met Esteban en Pierre, maar staan klaar om te reageren als er wat gebeurt."

De resultaten van Alpine dit seizoen vallen tegen. Het is het team twee keer gelukt om uit Q1 te komen en punten zijn tot dusver onhaalbaar gebleken. Daarmee staat het samen met Williams en Sauber onderaan het constructeurskampioenschap. Doordat de Frans-Engelse formatie nu eerst de problemen met de auto wil oplossen, zijn de contractbesprekingen op een lager pitje gezet. "We willen eerst de auto verbeteren. We staan klaar en we zijn voorbereid, maar haasten ons niet."

Rust in het team

Ocon en Gasly blijven volgens Famin bewonderenswaardig rustig onder de moeilijke start van het seizoen. "Ik wil ze daar graag voor bedanken. We bevinden ons in een heel lastige positie. De start van het seizoen is niet zoals we hoopten, maar ze blijven constructief richting het team", vertelt de topman. "Dat doen ze niet alleen naar buiten richting journalisten, maar ook intern in het team. Ze zoeken naar oplossingen voor de auto en de input van beide coureurs is tot nu toe erg behulpzaam gebleken."