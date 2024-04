Voor Alpine was het weer een zware middag in Japan. Op zaterdag klonk nog optimisme na een Q2-plaatsing voor Esteban Ocon, maar bij de tweede herstart volgde contact tussen hem en Pierre Gasly. Beide coureurs verloren tijd en werden op een ronde achterstand gereden. "We hadden een geweldige eerste start. Ik won drie posities", blikt Gasly terug op zijn race. "De tweede start was heel goed, ik slaagde erin om Esteban in te halen en reed naast Yuki [Tsunoda]. Helaas kwam ik toen in de sandwich terecht: Yuki stuurde naar links, Esteban naar rechts. Helaas raakte hij me en sloopte hij de volledige linkerzijde van de vloer", legt de Fransman uit.

De gevolgen waren groot, meent Gasly. "Het team vermoedt dat ik iets van veertig downforcepunten minder had", verklaart de coureur, die als zestiende over de streep kwam. "Vanaf dat moment was het dus zo goed als game-over. Het was toen wachten op nog een rode vlag om er wat aan te doen. Het was een race-incident, maar dat heeft ons vandaag veel gekost. Het was een heel lange en moeilijke middag", stelt hij vast.

Gasly zag in deze uitdagende race wel nog wat lichtpunten. Alpine had namelijk voor het eerst dit jaar updates meegenomen die werkten volgens hem 'zoals verwacht'. "Dat was heel positief. We moeten nu aan de bak met die nieuwe onderdelen. Het team werkt heel hard. Vandaag was niet heel representatief voor waar we staan. We zijn nog steeds te langzaam en we moeten meer performance vinden. Ik weet dat zij er hard aan werken en waardeer dat ze deze eerste upgrades gereed hadden voor dit weekend. Nu moeten we zo snel mogelijk het volgende [pakket] meenemen."

Stap achteruit in de race

Waar Gasly dus stelt dat de race 'game-over' was na het incident, ziet Ocon het iets anders. Volgens hem heeft het namelijk niets aan het wedstrijdbeeld veranderd. "Het hielp niet, dat staat vast", trapt Ocon af. "Maar we verloren niet heel veel performance in beide auto's. We waren vandaag gewoon niet snel genoeg. We hebben dit weekend een goede stap vooruit gezet in de kwalificatie, maar in de race hebben we voor het eerst sinds Bahrein een stap achteruit gezet. Daar moeten we naar kijken. We proberen dapper te zijn met de strategie, we probeerden veel auto's in te halen met de undercut - wat ook lukte. We haalden op gegeven moment vier auto's in. Maar ik kon niets doen om ze achter me te houden. En dat was het helaas voor vandaag", baalt Ocon, die zaterdag nog blij was met zijn Q2-plaatsing.

Ocon voegt toe dat hij op Suzuka 'niet het gevoel had dat ik kon vechten'. "De anderen zaten in een andere categorie", stelt hij. "Er zijn wat dingen veranderd dit weekend, waardoor we wat meer moeite hadden in de race. Maar het was zeker niet goed."