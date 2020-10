Teams akkoord met salarisplafond van 30 miljoen dollar

Het plan is onderdeel van een poging om de uitgaven van de F1-teams verder te beperken. Onder druk van de coronacrisis werd eerder dit jaar al een voorstel voor een budgetplafond aangenomen. In verschillende stappen wordt het budget van de teams in de komende jaren teruggebracht naar uiteindelijk 135 miljoen dollar (ongeveer 115 miljoen euro).

Tot teleurstelling van een aantal teams was de hoogste van de rijderssalarissen geen onderdeel van het budgetplafond, maar dat is nu dus alsnog apart geregeld. Het voorstel is afgelopen maandag besproken tijdens een vergadering van de Formula 1 Commission waarin de teams, Formula One Management en de FIA vertegenwoordigd zijn. Voordat de World Motor Sport Council het plan definitief goedkeurt moeten er nog wel enkele details, zoals de precieze hoogte, worden vastgesteld.

Alle rijderscontracten die nu al zijn opgesteld voor de periode vanaf 2023 zullen worden gerespecteerd, maar alle nieuwe overeenkomsten die na de ratificatie worden getekend, zullen wel onder het plafond vallen. Een van de coureurs die nog geen nieuw contract heeft is Lewis Hamilton, het is interessant om te zien of en wanneer hij zijn nieuwe overeenkomst zal tekenen.

Geen maximum salaris

Overigens is het niet zo dat dit betekent dat de beide coureurs samen voortaan echt niet meer dan 30 miljoen dollar per jaar kunnen verdienen. Ze mogen hun salaris nog wel blijven aanvullen met persoonlijke sponsorovereenkomsten. Bovendien is er een koppeling gemaakt met het budgetplafond. Als ze dat willen mogen de teams meer dan de beoogde 30 miljoen dollar aan salaris uitgeven, maar als ze dat doen worden ze wel - voor hetzelfde bedrag - gekort op het budgetplafond.

Andersom betekent dit niet dat teams die minder dan 30 miljoen dollar salaris betalen, hun budgetplafond mogen verhogen. Er zijn ook plannen om een maximum te stellen aan het gezamenlijke salaris van de drie topmedewerkers, over het algemeen gaat het dan om de teambazen en de technisch directeuren.

Teams niet bang voor statusverlies

Afgelopen zomer stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff al voor om een maximum salaris in te voeren maar dan vanaf 2024, een jaar later dan nu overeengekomen. “We staan volledig achter een salarisplafond”, liet de Oostenrijker destijds optekenen. “Ik denk dat als je net als in Amerikaanse sporten een budgetplafond hebt dat in de loop der jaren verder afneemt, je ook toe moet naar een model om hoge salarissen in te dammen.”

Wolff dacht niet dat dit ten koste zou gaan van de aantrekkingskracht van de sport. “We willen absoluut geen wereldsterren verliezen dus het moet een stapsgewijze introductie zijn vanaf 2024. De toekomstige generatie coureurs komt dan uit op een verstandiger salarisniveau in vergelijking met het budgetplafond.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper