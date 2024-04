'Grote autofabrikant overweegt overname Alpine F1'

De resultaten van het Formule 1-team van Alpine vallen dit seizoen ronduit tegen. De verwachtingen waren al laag, maar na vier races staat de Franse renstal puntloos onderaan. Het is het team ook nog maar twee keer gelukt om uit Q1 te komen, beide keren door Esteban Ocon. Naast de matige baanprestaties is het op intern vlak ook onrustig. De volledige technische top vertrok, waarna teambaas Bruno Famin voor een nieuwe technische structuur koos. Door alle onzekerheid binnen de renstal is een aantal partijen aan het onderzoeken of ze de Frans-Engelse stal kunnen overnemen. Volgens bronnen van de Italiaanse tak van Motorsport.com zit bij de geïnteresseerden minstens een grote autofabrikant.

Eenvoudig gaat een mogelijke overname niet zijn. Alpine heeft twee fabrieken. De auto's zelf worden in het Engelse Enstone gebouwd, terwijl de krachtbronnen uit Viry-Châtillon in de buurt van Parijs komen. Mocht de boel worden overgenomen dan zal ook die Franse fabriek gekocht moeten worden en zullen de daar gemaakte krachtbronnen nog enige jaren gebruikt moeten worden, zo weet onze Italiaanse zustersite. Dat zou ten minste tot en met 2029 het geval zijn om de toekomst van de engineers die nu al aan het 2026-motorenproject werken voorlopig te garanderen. Zo'n constructie zorgt er mogelijk voor dat geïnteresseerde partijen afhaken, omdat zij hun eigen krachtbron in de auto willen zetten.

Doelstellingen niet gehaald

Sinds de terugkeer van Renault in F1 in 2016 zijn de Franse ambities torenhoog. Het doel was om binnen afzienbare tijd mee te strijden in de top van het veld. Zelfs bij de autopresentatie in februari 2023 werd er nog uitgesproken dat met de auto van dat jaar de stap naar de top-drie gezet moest worden. Veertien maanden later is de realiteit anders. CEO Laurent Rossi is weg, teambaas Otmar Szafnauer is op straat gezet en ook oudgedienden Alan Permane en Pat Fry hebben de deur in de fabriek achter zich dichtgetrokken. Met Famin aan het roer was het doel om een stap omhoog te zetten, met een geheel nieuw concept. Voor dit seizoen gokte Alpine er met de A524 op dat er meer ontwikkelingsmogelijkheden zijn en dat met updates stappen gezet konden worden. In Japan werden de eerste updates op de wagen geplaatst, maar opnieuw viel het resultaat tegen. Geïnteresseerde partijen zullen met interesse bekijken of de opmars ingezet wordt of dat Alpine blijft steken waar ze nu zitten.

Alpine heeft ondertussen op de geruchten gereageerd. Zij ontkennen ten zeerste dat het team te koop is.