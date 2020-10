Wolff over tweede golf COVID-19: “Het wordt steeds moeilijker”

In verschillende Europese landen is het coronavirus weer aan een tweede golf bezig en is het aantal positieve gevallen weer drastisch aan het stijgen. In tal van Europese landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Duitsland, zijn er weer strenge maatregelen genomen om het aantal nieuwe besmetting te doen afnemen. Ondertussen probeert de Formule 1 de noodkalender van 17 races af te werken. Daar bedacht de sport samen met de FIA een streng protocol voor en tot dusver is het aantal positieve gevallen in de F1-paddock steeds beperkt tot minder dan tien mensen per Grand Prix.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is de situatie zorgwekkend en wordt het ook voor de Formule 1 steeds lastiger om het einde van het seizoen te halen, maar heeft de sport tot dusver uitstekend werk geleverd met de verschillende bubbels. “Het kwam in de meetings ter sprake omdat het steeds moeilijker wordt”, vertelde Wolff vrijdag in Imola. “We hebben het heel goed gedaan door als bubbel te reizen. We hebben in de F1 gevallen gehad, maar dat waren er slechts weinig. En ik denk dat we op de juiste manier hebben gereageerd. Wat dat betreft denk ik dat we met onze microkosmos niemand in gevaar brengen door hier te zijn.”

"We moeten flexibel zijn"

Met nog vier races te gaan na Imola denkt Wolff dat de Formule 1 ook zo verder kan blijven doen. “We kunnen niet negeren dat de cijfers blijven stijgen en als landen hun grenzen weer sluiten zal dat natuurlijk een effect hebben op de Formule 1. Maar op basis van de informatie die we van Chase Carey hebben gekregen gaat alles gewoon door zoals gepland. Maar zoals hij al stelde weten we niet wat er volgende week gaat gebeuren, laat staan binnen een maand. Ik denk dat we gewoon flexibel moeten zijn."

De Formule 1 nam de voorbije week 4281 tests af, waarvan er negen positief waren. Tot dusver moesten Racing Point-rijders Sergio Perez en Lance Stroll al races missen door het coronavirus, al werd bij Stroll pas achteraf COVID-19 vastgesteld. Perez miste beide races op Silverstone, Stroll was er niet bij op de Nürburgring. Zij werden telkens vervangen door supersub Nico Hülkenberg.

Met medewerking van Jonathan Noble

Gerelateerde video