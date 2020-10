Concurrenten tegen 'young driver test' Alonso, Abiteboul boos

Na twee seizoen afwezigheid keert Fernando Alonso volgend jaar terug op het hoogste niveau van de autosport. Achter de schermen is de Spanjaard al druk bezig met alle voorbereidingen op zijn comeback. Zo heeft Alonso al een filmdag met de RS20 afgewerkt in Barcelona en mag hij in Bahrein ook opdraven voor een Renault-test met de 2018-bolide. De ervaren coureur vergezelt voor die test Renault-junioren als Christian Lundgaard.

Voor talenten zoals laatstgenoemde is ook de 'young driver test' na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi in het leven geroepen. Die test zou dit jaar overigens eerst worden afgewerkt door reguliere coureurs om de 18 inch banden te testen, maar doordat het nieuwe reglement met een jaar is uitgesteld, heeft de FIA alsnog gekozen voor een 'rookie' test in 2020.

Zodoende staat in de richtlijnen voor de test duidelijk vermeld: "Coureurs moeten over een A-licentie beschikken en nog niet eerder hebben deelgenomen aan het wereldkampioenschap Formule 1, tenzij de FIA expliciet toestemming heeft gegeven voor uitzonderingen." Renault probeert achter de schermen zo'n uitzonderingspositie te verkrijgen en heeft het onderwerp afgelopen maandag al ter sprake gebracht in de Formula One Commission.

Alonso past simpelweg niet bij criteria

Daarin bleek er echter weerstand te bestaan onder andere teams. Naar verluidt waren onder meer Ferrari, McLaren en Racing Point tegen, tot frustratie van Renault-teambaas Abiteboul. "Het was weer het gebruikelijke liedje waarbij andere teams spelletjes probeerden te spelen", zo liet een ontevreden Abiteboul aan Motorsport.com weten. "Al ik moet ik zeggen dat de meeste teams wel pragmatisch waren. Nu moeten we vooral hopen dat de FIA dat ook is. Des te meer omdat Renault normaal gesproken al zoveel doet voor jonge coureurs."

McLaren-teambaas Andreas Seidl laat desgevraagd aan Motorsport.com weten dat hij inderdaad tegen een 'young driver test' met Alonso is, al wenst hij niet in de details te treden. "Dat komt omdat ik niet mag praten over dingen uit de F1 Commission. In grote letters staat onderaan de brief vermeld dat alles vertrouwelijk is", zo begint de Duitser. "Ik kan alleen zeggen hoe ik over die test denk. In de regels staat volgens mij duidelijk dat een coureur maximaal twee Grands Prix mag hebben gereden, al kan de FIA inderdaad uitzonderingen maken. Maar dat verandert niets aan het doel van deze test: dat is en blijft om jonge talenten een kans te geven."

Slecht signaal richting andere teams

Volgens Seidl kunnen de hoofdrolspelers er lang en breed over praten, maar past Alonso gewoon niet in deze test. "We hebben in dat opzicht niet veel te bespreken. Je kunt veel van Fernando zeggen. Hij is een geweldige F1-coureur en heeft ook veel succes gehad, maar een jong talent is hij niet meer." Seidl waarschuwt de FIA ook alvast dat het toelaten van Alonso een sneeuwbaleffect kan opleveren. "Als de FIA Alonso wel als een jonge coureur ziet, dan is dat om te beginnen een mooie boodschap voor ons allemaal. Dat kan ik mezelf ook als een jong teamlid zien, waardoor ik me ineens een stuk beter voel", lacht de teambaas. Om daarna serieuzer te vervolgen: "Maar dan heeft deze hele test voor jonge talenten geen enkele zin."

Met medewerking van Giacomo Rauli

VIDEO: De F1-comeback van Fernando Alonso nader besproken