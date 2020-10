Alonso kruipt in Bahrein achter het stuur van de R.S.18

Alonso maakte enkele maanden geleden bekend in 2021 terug te keren bij het Formule 1-team van Renault. De Spanjaard doet dat na een lange onderbreking waarin hij onder meer deelnam aan de Indy 500 en de Dakar Rally. Eerder deze maand kwam de Spanjaard al even in actie met de huidige wagen van Renault. Hij deed dat tijdens een filmdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Op een filmdag mogen teams maximaal 100 kilometer afleggen. Alonso concludeerde na die test dat hij nog wel wat roestig was. Om daar verandering in te brengen krijgt Alonso de kans om meer meters te maken in Bahrein. Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul stelde recent nog dat het testen met de R.S.18 voorbehouden was aan de jeugdige talenten uit het opleidingsprogramma.

Het team maakte op Twitter bekend dat er een tweedaagse test op de planning staat: “De volgende stap in Fernando’s terugkeer in de F1; een tweedaagse test met de R.S.18 in Bahrein. 4 en 5 november, blijf ons volgen!” Renault is momenteel toch al in het Midden-Oosten voor een test. Renault-junioren Christian Lundgaard, Oscar Piastri en Guanyu Zhou werken gezamenlijk een vierdaagse test af in Bahrein. Het is om die reden logisch dat Renault de nieuwe coureur nog wat extra tijd gunt in een wagen waarmee het onbeperkt mag testen.

Dit weekend is Alonso ook present in Imola. Hij volgt daar de verrichtingen van het team om alvast vertrouwd te geraken met de werkwijze en de processen van zijn nieuwe werkgever.