Verstappen oppermachtig in kwalificatie GP van Stiermarken

Bij het ingaan van de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken waren alle ogen gericht op Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee titelrivalen deden namelijk maar weinig voor elkaar onder tijdens de vrije trainingen op Red Bull Ring. De Brit mocht eerder op de dag dan wel de snelste tijd hebben gereden tijdens de laatste oefensessie, de Nederlander had tijdens zijn snelste ronde op de zachte band last van verkeer, waardoor de resultaten van die training geen accuraat beeld gaven van de onderlinge krachtsverhoudingen. Valtteri Bottas wist op vrijdag al dat hij zondag niet op pole zou staan; de Fin kreeg na de tweede vrije training een gridstraf van drie plekken, omdat hij in de pitstraat was gespind.

Lees terug: Liveblog bij de kwalificatie voor de GP van Stiermarken

Q1: Verstappen begint prima

Max Verstappen begon uitstekend aan de kwalificatie door tijdens zijn eerste run een 1.04.489 te rijden, waarmee hij snelste was in Q1. Valtteri Bottas kwam dicht in de buurt van de tijd van de Nederlander met een 1.04.537, terwijl Lewis Hamilton de kwalificatie begon met een 1.04.672, waarmee hij zesde was in het eerste kwalificatiedeel.

Nicholas Latifi ging halverwege de sessie verrassend naar de achtste tijd, maar zou in de resterende minuten naar de zestiende plek in de tijdenlijst zakken, waardoor deelname aan Q2 er niet in zat voor de Canadees. Esteban Ocon kwam opmerkelijk genoeg niet verder dan de zeventiende tijd en was daarmee eveneens uitgeschakeld. Kimi Raikkonen was ook klaar na Q1, nadat de ervaren Fin bij de vierde bocht een stukje grindbak had meegepakt. De laatste startrij is zondag voor Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Q2: Stroeve sessie voor Hamilton

Max Verstappen reed op de medium band een 1.04.433, waarmee hij bovenaan stond na de eerste runs en ruim snel genoeg was voor deelname aan Q3. De Nederlander zakte uiteindelijk naar de vierde plek, doordat Sergio Perez, Lando Norris en Pierre Gasly nog een snellere tijd reden op de soft. Lewis Hamilton schoot te ver door bij de derde bocht en moest daarna nog eens aan de bak op de medium banden. Hij reed uiteindelijk achter Valtteri Bottas de zesde tijd, wat voldoende was om door te gaan, maar heel soepel zag het er allemaal niet bij de regerend kampioen.

Daarachter was het spannend. George Russell leek heel even voor een stunt te zorgen met de Williams, maar eindigde met de elfde tijd net aan de verkeerde kant van de streep. Het verschil met Lance Stroll, die de tiende tijd reed, was slechts acht duizendsten. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Charles Leclerc plaatsten zich voor Q3, maar waren eveneens maar een fractie rapper gegaan dan Russell. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel bleven ondertussen steken op de twaalfde, dertiende en veertiende tijd, terwijl Q2 ook het eindstation was voor Antonio Giovinazzi.

Q3: Verstappen oppermachtig

Hamilton ging vroeg naar buiten om een 1.04.205 te rijden. Daarna werd het drukker op de baan en meldde ook Verstappen zich op het circuit. De Nederlander ging paars in de eerste twee sectoren en kwam over de streep in een 1.03.481, waarmee hij de eerste was die onder de 1.04 dook en ruim drie tienden sneller was dan Hamilton. Terwijl Verstappen zich weer bij zijn team meldde, begon Hamilton aan zijn tweede poging. In de eerste twee sectoren kwam hij niet aan de tijden van de Limburger. In het laatste deel ging hij wel paars, maar met een 1.04.067 kwam hij aan de meet nog twee tienden tekort op de Red Bull-coureur.

Met nog een paar minuten te gaan was het zoeken naar een vrij gaatje om nog een laatste snelle ronde te kunnen rijden op de slechts tien bochten tellende Red Bull Ring. Hamilton verbeterde zich niet en zag Bottas nog voorbij komen voor de tweede positie in de tijdenlijst. De Fin reed aan het einde namelijk nog een 1.04.035, maar de coureur uit Nastola gaat dus nog drie startplaatsen achteruit, waardoor Hamilton zondag alsnog tweede staat op de grid. Verstappen slaagde er eveneens niet in om harder te gaan, maar reed niettemin wel weer een tijd die goed genoeg zou zijn geweest voor pole.

Lando Norris reed de vierde tijd en start zondag als derde in Oostenrijk, met dank aan de gridstraf voor Bottas. Sergio Perez bracht de vijfde tijd op de klokken en schuift op naar de vierde startplek. Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso en Lance Stroll maakten de top-tien in de kwalificatie compleet. Tsunoda moet echter nog bij de stewards komen voor een momentje met Bottas in Q3.

De Grand Prix van Stiermarken begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Stiermarken