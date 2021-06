Verstappen grapt na indrukwekkende pole: "Ronde was niet zo slecht"

Verstappen begon op vrijdag al uitstekend aan het eerste van twee raceweekenden op de Red Bull Ring, al zag hij Lewis Hamilton op zaterdagochtend nog even langszij komen. Het beloofde veel goeds voor een bloedstollend gevecht in de kwalificatie, maar zover liet Verstappen het niet komen. De WK-leider begon meteen goed door in Q1 de snelste tijd te klokken en wist het tweede gedeelte, net als de Mercedes-coureurs, te overleven op mediums. Verstappen had het allerbeste overduidelijk bewaard voor de laatste sessie. De Limburger opende met een 1.03.841 en zag niemand meer langszij komen. Pole-position nummer zes is daarmee binnen.

"Het is tot dusver een heel goed weekend geweest. De auto voelde erg goed aan tijdens deze kwalificatie, al was het in die laatste bochten niet echt makkelijk qua verkeer. Maar de eerste ronde van Q3 bleek goed genoeg. Mijn eerste sector was vooral goed", liet Verstappen meteen na afloop van de sessie optekenen. "Ik ben natuurlijk enorm blij om juist voor deze thuisrace van het team op pole te staan. Het is altijd goed om hier een Red Bull-auto op P1 te zien."

Kwalificatieronde niet perfect, wel bijzonder goed

Dat laatste heeft Verstappen voor elkaar gekregen met een bijzondere poleronde. De eerste poging in Q3 leek perfect, al houdt Verstappen vol dat een perfecte kwalificatieronde niet bestaat. "Ach, die eerste ronde van Q3 was nog niet zo slecht", grapt de dertienvoudig GP-winnaar. "Een ronde is nooit helemaal perfect, maar deze was zeker wel goed en ook goed genoeg." Een vlekkeloze ronde rijden in Spielberg is volgens de Red Bull-coureur nog geen sinecure. De omloop lijkt niet al te ingewikkeld, maar is dat volgens Verstappen wel. "Als je naar dit circuit kijkt, dan zie je dat er niet veel bochten zijn. Maar de bochten die er wel zijn, zijn nog best moeilijk. Dat geldt voor bocht 1, bocht 3 en ook het naar beneden aanremmen voor bocht 4. Dit is een kort circuit, maar het is erg lastig om een vlekkeloze ronde te rijden."

Verstappen mag morgen in ieder geval vanaf de best denkbare startplek vertrekken. Een goede kans om zijn WK-leiding van twaalf punten uit te bouwen, ook al omdat de race pace van Red Bull goed lijkt? "Nou ja, het is en wordt nooit makkelijk. Ik zou soms wel willen dat het makkelijk zou gaan, maar uiteindelijk is dit goed voor de sport. Het zal morgen weer erg dicht bij elkaar zitten. Hopelijk wordt de race net zo interessant als die in Frankrijk."

