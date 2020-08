Bottas topt afsluitende training op Silverstone, Verstappen derde

Na een bijzonder warme vrijdag - de temperatuur kwam ruim boven de 30 graden uit - is het zaterdag een flink stuk koeler op de baan in Northamptonshire. Bij het ingaan van de derde oefensessie was het 19 graden en bewolkt. Er werd zelfs een redelijke kans op regen gemeld. Heel andere omstandigheden dus, waar vooral het team van Mercedes van lijkt te profiteren. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hadden een relatief moeizame eerste dag op Silverstone, maar waren de rapste mannen in de laatste oefensessie op zaterdag.

Hamilton en Bottas wisselden de hele training lang stuivertje op P1 en het was uiteindelijk dus de Fin die de sessie bovenaan afsloot met een 1.25.873. De beste rondetijd van Hamilton was een 1.26.011, waarmee de regerend Formule 1-kampioen bijna anderhalve tiende moest toegeven op zijn Mercedes-collega. Max Verstappen verscheen pas na 26 minuten voor het eerst op de baan, maar meldde zich wel meteen op P3. Hoewel het Mercedes-duo het tempo steeds verder opvoerde, wist de Nederlander daar redelijk goed in mee te gaan. Met een 1.26.173 zat Verstappen uiteindelijk zo'n anderhalve tiende van Hamilton af.

Lance Stroll, die op vrijdag de snelste was, kwam in de afrondende fase van de training tot een 1.26.576, waarmee de Canadees van Racing Point naar de vierde stek in de tijdenlijst steeg. Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc en Lando Norris volgden met de vijfde, zesde en zevende tijd. Daniel Ricciardo was goed voor de achtste tijd, terwijl de voor de Britse Grand Prix teruggekeerde Nico Hülkenberg met de tweede Racing Point voor de negende tijd tekende. De Duitser was met een 1.26.872 maar een fractie trager dan de mannen die boven hem eindigden en nog maar drie tienden verwijderd van vaste coureur Stroll.

Alexander Albon zag zijn generale repetitie in de soep lopen door een elektrisch probleem in zijn RB16. De Britse Thai zat aan het begin van de training klaar in de auto toen het probleem werd ontdekt en hij zijn wagen weer kon verlaten. Wat volgde was een lange reparatie die pas een kwartier voor het einde was afgerond. Albon legde in de slotfase nog tien ronden af over Silverstone en noteerde daarbij de dertiende tijd. Ook bij Sebastian Vettel gaat het nog altijd niet lekker. De Ferrari-coureur, die op vrijdag veel tijd verloor door een probleem met de intercooler en een set pedalen die vervangen moest worden, bleef in het laatste oefenuur steken op de veertiende tijd en leek zich op een bepaald moment actief te bemoeien met het werk van de monteurs.

De kwalificatie voor de Britse Grand Prix begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. De grote vraag is hoe het weer rond dat moment zal zijn. Aan het einde van de derde training was namelijk goed te zien hoe er donkere wolken onderweg waren naar het circuit.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië - VT3