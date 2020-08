Aanpassing aan stuur Mercedes na slechte start Bottas

Bottas bewoog nog voor de lampen uit gingen enkele decimeters maar trapte direct weer op zijn rem. De beweging was binnen de marges van de FIA waardoor de Fin geen straf kreeg. Wel kwam hij bij de daadwerkelijke start slecht weg omdat de wagen kort in de anti-stall raakte. Op de vraag van Motorsport.com hoe dit kon gebeuren, antwoordde Bottas dat het simpelweg een lampje op het stuur was waarvan hij niet verwachtte dat het aan zou springen. “We hebben de start goed geanalyseerd,” zegt Bottas. “Dat doen we altijd, nu nog wat beter. Het waren gewoon de toerenlampjes op het dashboard. We hebben dit nu veranderd zodat het niet nogmaals kan gebeuren. Zo word ik niet meer afgeleid en kan dit niet meer tot fouten leiden.”

Het knipperende lampje was niet de enige tegenslag tijdens de eerste drie Grands Prix van het seizoen. Volgens Bottas hebben ook een verkeerde rijhoogte in Oostenrijk en een kwalificatierun in Hongarije met te veel benzine hem tegengewerkt. “De brandstoffout kwam ook naar voren bij de analyse. Er was een probleem bij het benzinesysteem. Er was iets fout bij een pijp waardoor er ongeveer twee kilogram brandstof te veel in de wagen kwam. Het zou me acht honderdste per ronde hebben gekost, maar het team weet ervan en heeft ervan geleerd. Hopelijk gebeurt het niet opnieuw. Het is niet ideaal als de gaten onderling zo klein zijn in de kwalificatie.” Bottas zat in Hongarije slechts een tiende van de pole-position af. Over het probleem in Oostenrijk was Bottas simpel. “Ik weet het niet zeker, volgens mij was het de tweede race in Spielberg. Het scheelde maar een paar millimeter, gewoon een menselijke fout. Meer is het niet. Het maakte geen groot verschil. Misschien wat meer in de regen dan toen het droog was. Maar het was niet heel slecht.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble