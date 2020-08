Prost hekelt kopiëren Racing Point: "Waar gaat het heen met F1?"

Dat Prost sceptisch is over de RP20 is gezien zijn eigen functie niet vreemd. De viervoudig wereldkampioen is verbonden aan het enige team dat formeel protest heeft aangetekend tegen Racing Point. Dat protest draait officieel om de brake ducts, maar gaat in feite over veel meer dan dat. Renault wil het kopiëren van de 2019-Mercedes aan de kaak stellen en daarmee de verdere trendlijn van F1 duidelijk krijgen. Zo heeft Helmut Marko al aangegeven dat AlphaTauri de 2020-Red Bull één-op-één gaat kopiëren als Racing Point groen licht krijgt.

Juist dat aspect maakt het besluit van de FIA cruciaal voor de toekomst van F1, zo oordeelt Prost. "Welke Formule 1 willen we in de toekomst? Als we het model van Racing Point goedkeuren, moeten we ons afvragen of dat goed of slecht voor de sport is. In mijn optiek zou het zeer slecht zijn", aldus Prost in gesprek met Auto, Motor und Sport. "Ik heb trouwens niks tegen Racing Point hoor. In tegendeel zelfs, ik heb er juist veel respect voor. Geen enkel ander team heeft met zo'n beperkt budget zoveel gepresteerd", geeft hij aan dat het protest om veel meer gaat dan enkel de equipe uit Silverstone.

Het gaat Prost vooral om de mechanismen die achter het kopieergedrag schuil gaan. "Het is naïef om te denken dat je zoiets op basis van foto's kunt namaken. We weten allemaal dat het niet zo werkt, zelfs de mensen die dat nu wel zeggen. Je hebt hulp van buitenaf nodig. Als we over aerodynamica praten, kan een millimeter hier of daar al een groot verschil maken. De huidige aerodynamica is zo complex dat het met een minimaal foutje niet meer werkt", aldus de Fransman. Hij vindt het iets te toevallig dat Racing Point de Mercedes W10 perfect heeft nagemaakt en daar nu mee scoort. "Daarvoor moet er informatie zijn uitgewisseld, dat kan niet anders." Dat betekent overigens niet dat Mercedes schuldig is. Zo stonden de brake ducts in 2019 nog niet op de lijst met 'listed parts' en mocht Mercedes alle informatie delen met Racing Point. Dat laatste team mocht die kennis alleen niet één-op-één gebruiken in het ontwerp voor 2020.

Met dergelijke constructies pleiten teams voor duidelijkheid. Sommige formaties hebben liever dat het kopiëren in F1 volledig wordt vrijgegeven, al geniet dat bepaald niet de voorkeur van Prost. "Als ze de boel helemaal vrijgeven, dan kun je er op wachten dat ook Williams met een soort Mercedes voor de dag komt. En Haas en Alfa met een Ferrari. Dan sta je als zelfstandig constructeur, zoals Renault, dus helemaal alleen. Wij kunnen niets van anderen kopiëren, ook al zouden we het willen. Daarvoor heb je namelijk eerst een Mercedes-motor en een bijbehorende versnellingsbak nodig. Dat is voor Renault simpelweg onmogelijk."