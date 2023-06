De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje beloofde op voorhand een zeer interessante te worden. Op de eerste plaats omdat het tijdens de vrije trainingen bijzonder dicht bij elkaar had gezeten; op vrijdag bleven de snelste zeventien coureurs binnen een seconde van elkaar. Daarnaast was het onzeker wat het weer ging doen in de kwalificatie. Eerder op de dag was er lichte regen tijdens de derde training en de Formule 2-race ging daarna onder kletsnatte omstandigheden van start, alvorens deze op een opdrogende baan zou eindigen.

Q1: Venijn aan begin en eind van de sessie

Bij aanvang van de kwalificatie leek de baan nagenoeg droog te zijn, maar de natte plekken die hier en daar nog op het circuit aanwezig waren, bleken behoorlijk verraderlijk. Ze zorgden voor verschillende glijpartijen. Zo ging Fernando Alonso bij de laatste bocht van de baan, gleed Valtteri Bottas er bij de twaalfde bocht af, spinde Alexander Albon bij de vijfde bocht het grind in en ging Nyck de Vries bij de twaalfde bocht in de rondte. De wedstrijdleiding greep meteen na het moment van Bottas naar de rode vlag, omdat er grind op de baan was gekomen

Op het moment dat de rode vlag tevoorschijn kwam, hadden nog maar acht coureurs een tijd neergezet, al werd tijdens de code rood de snelste tijd van Nico Hülkenberg geschrapt wegens track limits. Hierdoor kwamen Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon bovenaan te staan in de tijdenlijst, alvorens de sessie na enkele minuten werd hervat. Nadat het circuit weer was vrijgegeven, legde Max Verstappen beslag op de eerste stek met 1.13.660. De Red Bull-coureur zette de snelste tijd daarna nog scherper door de baan te ronden in 1.13.615. De Vries beleefde andermaal een spin bij de twaalfde bocht, maar zou zijn AlphaTauri vervolgens naar een prima zevende tijd brengen.

Richting het einde van Q1 werden de omstandigheden op de baan echter steeds beter, waardoor de rondetijden nog verder omlaag zouden gaan. Gasly reed een nieuwe snelste tijd, waarna ook Nico Hülkenberg en Lando Norris even bovenaan stonden. Lewis Hamilton kwam daarna in 1.12.937 over de streep, wat de beste tijd van de sessie zou zijn.

Verstappen werd tijdens zijn laatste run gehinderd door Gasly - de Fransman had eerder Sainz al in de weg gereden - maar was met de negende tijd snel genoeg om door te gaan naar Q2. Voor teamgenoot Sergio Perez werd het een stuk spannender. De Mexicaan was met de vijftiende tijd maar net snel genoeg om verder te gaan in de kwalificatie. Charles Leclerc kende ondertussen een nog belabberdere sessie. De Monegask kwam zelfs niet verder dan de negentiende tijd. “We liggen eruit, toch? Ongelofelijk”, verzuchtte de Ferrari-coureur, die klaagde over een vreemd gevoel in de auto, over de boordradio. De Vries had inmiddels de smaak te pakken en verbeterde zich naar de vierde tijd, waarna hij nog naar de achtste plek zou zakken. Behalve Leclerc waren ook Bottas, Kevin Magnussen, Albon en Logan Sargeant klaar na Q1.

Q2: Meer toppers in de problemen

Verstappen trapte het tweede deel van de kwalificatie af met een tijd van 1.12.760, waarmee hij in de openingsfase van Q2 de leiding greep in de tijdenlijst en de sessie uiteindelijk ook bovenaan zou eindigen. Alonso reed in de beginfase 1.13.278 en zette zichzelf daarmee op de tweede positie. Halverwege Q2 kwam Hamilton tot een tijd van 1.12.999, waarmee hij de Spanjaard passeerde voor P2.

Met nog enkele minuten te gaan keerden de coureurs terug op de baan voor een laatste run. Sergio Perez ging bij zijn eerste poging de grindbak bij de vijfde bocht in, maar kon zijn weg vervolgen om nog een keer aan te zetten, al moest hij wel eerst het vuil van zijn banden rijden. Maar zijn volgende poging bracht hem niet verder dan de elfde tijd, waarmee zijn kwalificatie ten einde was. Ook George Russell kreeg het niet voor elkaar. Hij was slechts twaalfde en had bovendien op het rechte stuk nog een aanrijding met Mercedes-teamgenoot Hamilton, die laatstgenoemde een voorvleugel kostte. Russell verontschuldigde zich al snel bij zijn team, maar moet voor het akkefietje nog wel bij de stewards komen. Voor Zhou Guanyu was de kwalificatie eveneens voorbij, net als voor AlphaTauri-rijders Nyck de Vries en Yuki Tsunoda, die veertiende en vijftiende waren in Q2.

Lando Norris ging in de slotminuten van de sessie nog naar 1.12.776, die hem op 0.016 seconde van Verstappen naar P2 bracht. Sainz stond bij het uithangen van de vlag derde op het tijdenscherm, op 0.030 seconde.

Q3: Verstappen verpulvert de concurrentie

Oscar Piastri opende het laatste kwalificatiedeel met 1.13.772, waar Esteban Ocon vervolgens onder ging met 1.13.656. Verstappen kwam daarna over de streep in een machtige 1.12.272. Hamilton sloot vervolgens aan op P2 door 1.13.196 op de klokken te brengen, maar was daarmee wel liefst negen tienden langzamer dan de tijd die Verstappen kort daarvoor had gereden

Halverwege de sessie kwam Hülkenberg het circuit op voor zijn eerste en enige run in Q3. De Haas F1-coureur deed het uitstekend door zich met 1.13.229 op een voorlopige derde plek te nestelen. Terwijl de Duitser terugreed naar de pits, kwamen de andere negen coureurs de baan op voor hun laatste run.

Sainz werkte zich in de slotfase van de kwalificatie op naar de tweede stek en Norris en Gasly lieten nog de derde en vierde tijd noteren. Hamilton verbeterde zich nog wel maar bleef steken op de vijfde tijd. Verstappen was intussen paars gegaan in de eerste sector, maar inmiddels was duidelijk dat niemand meer sneller zou gaan, waardoor hij van zijn gas kon gaan en zijn wagen naar de pits kon sturen. Het verschil met Sainz bedroeg bijna een halve seconde, maar was vermoedelijk nog groter geweest als Verstappen zijn laatste ronde nog wel had afgemaakt.

Stroll was uiteindelijk de snelste Aston Martin-coureur op P6, doordat Alonso met zijn laatste en enige run in Q3 slechts de negende tijd reed. Hülkenberg zakte in de laatste minuten weg naar de achtste stek. Hij deelt de vierde startrij met Ocon, die aan het einde nog de zevende tijd op de klokken bracht.

De Grand Prix van Spanje start zondag om 15.00 uur.

Video: Concurrentie komt flink tekort in slotfase kwalificatie

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Spanje: