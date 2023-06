Max Verstappen tekende in de vrije trainingen voor een zogenaamde 'clean sweep', de Nederlander voerde alle oefensessies aan en begon dus als favoriet aan de zevende kwalificatie van het jaar. Toch was vooraf al duidelijk dat die kwalificatie niet rechttoe rechtaan zou verlopen. Zo schatte de FIA de kans op regen voorafgaand aan de sessie op dertig procent en waren de baanomstandigheden meteen verraderlijk. Onder meer Yuki Tsunoda en Nyck de Vries gingen in de rondte bij bocht 12, terwijl Valtteri Bottas en Alexander Albon kennismaakten met het grind. Doordat er ook grind op de baan was beland, besloot de FIA (ogenschijnlijk wat prematuur) met de rode vlag te zwaaien.

Verstappen greep dat moment aan om van helm en daarmee vooral van vizier te wisselen. Nadien zou hij Q1 als negende afsluiten, waarbij moet opgemerkt dat hij de laatste run niet kon afronden doordat Pierre Gasly in de weg reed. Dat moment wordt nog onderzocht door de stewards. In het tweede gedeelte van de kwalificatie wilde Verstappen een herhaling van zetten graag voorkomen en dus zette hij ditmaal als eerste man een tijd neer, een ronde die uiteindelijk genoeg zou blijken om als eerste door te gaan naar Q3. In het beslissende gedeelte begon Verstappen zeer voortvarend door zijn eerste run te besluiten in 1.12.272, met afstand de snelste tijd van het weekeinde.

Tijdens zijn laatste poging was Verstappen nog ruim een tiende sneller onderweg, al hoefde hij die poging niet eens af te maken. "Die laatste ronde was ook very lovely geweest", liet de Red Bull-coureur met een lach al meteen via de boordradio weten. Het verandert echter niets aan het resultaat: zijn 24ste F1-pole en de eerste op Spaanse bodem. "De auto was echt goed", blikt Verstappen terug op de kwalificatie. "Natuurlijk was het begin van de kwalificatie wat lastig door de omstandigheden. Toen het begon op te drogen, ook in Q3, lag de auto op rails. Het was erg leuk om vandaag [in deze auto] te rijden."

In 2016 pakte hij op dit circuit zijn allereerste Formule 1-zege en maakte er vorig jaar twee van. Nu kan hij er zijn derde van maken in Barcelona. "Ik houd ervan om naar Barcelona te gaan en ik geniet van dit circuit. Ik houd van de fans, en zij houden echt van racen. Ik heb hier veel goede herinneringen, hopelijk kunnen we er morgen nog een aan toevoegen", aldus de tweevoudig wereldkampioen.