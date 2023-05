F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-weekend in Spanje

Na vijf (semi-)stratencircuits op een rij is de Formule 1 terug op een permanent circuit. Door het wegvallen van de Grand Prix van Emilia-Romagna raceten de heren coureurs na de seizoensopener in Bahrein door de straten van respectievelijk Jeddah, Melbourne, Baku, Miami en Monte Carlo. Dit weekend staat het vertrouwde Circuit de Barcelona-Catalunya op het programma. Alle coureurs en teams hebben hier al vele duizenden kilometers ervaring, waardoor dit de uitgelezen kans is om nieuwe onderdelen mee te nemen. Heel wat formaties zullen dan ook met updates naar Barcelona afreizen.

Daarnaast is het circuit aangepast voor de editie van 2023. De Formule 1 keert terug naar de oorspronkelijke configuratie van de baan. Dat houdt in dat de chicane in de laatste sectie wordt overgeslagen. Dit deel bestaat nu uit twee snelle rechterbochten. Men hoopt hiermee het aantal inhaalacties te vergroten. De verbouwing zal tevens een flinke impact hebben op de rondetijd.

De Nederlandse Formule 1-fan denkt bij de Grand Prix van Spanje al gauw terug aan die bewuste dag in mei 2016. Als Red Bull-debutant boekte Max Verstappen zijn eerste F1-overwinning. Het duurde vervolgens tot 2022 voordat de Nederlander in Barcelona voor een tweede maal als eerste over de meet kwam. Zet hij de sterke lijn voort met een nieuwe zege? We weten het zondagmiddag!

Starttijd F1 Spanje 2023

Datum Sessie Tijden Vrijdag 2 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 2 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 3 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 3 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 4 juni Grand Prix van Spanje 15.00u - 17.00u

De Formule 1 Grand Prix van Spanje vindt dit jaar plaats op zondag 4 juni. De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya begint om 15.00 uur. De coureurs leggen in totaal 66 ronden af over het 4,657 kilometer lange circuit. In 2022 kwam Max Verstappen als winnaar uit de bus.

In Spanje wordt vastgehouden aan het gebruikelijke schema. Dat houdt in dat er op vrijdag tweemaal een uur getraind wordt. De eerste vrije training begint om 13.30 uur, de tweede sessie gaat om 17.00 uur van start. Op zaterdag krijgen de coureurs vanaf 12.30 uur nog eenmaal een uur de tijd om de juiste afstelling te vinden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje wordt op zaterdagmiddag verreden. De sessie begint om 16.00 uur en bestaat zoals gewoonlijk uit drie segmenten. Rond de klok van 17.00 uur is de startopstelling voor de race bekend.

