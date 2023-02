Barcelona past lay-out aan voor Formule 1 Grand Prix van Spanje

Naast een andere lay-out, voert de organisatie op die plek ook de nodige veranderingen door om de veiligheid te verbeteren. Het circuit heeft van de FIA de opdracht gekregen om Tecpro-barriers te plaatsen. Stuart Robertson, die namens de FIA over de veiligheid op het circuit gaat, en racedirecteur Niels Wittich, hebben na inspectie groen licht gegeven. De totale lengte van het circuit bedraagt vanaf 2023 4.657 meter, voorheen was dit 4.675 meter. Beide configuraties zijn nog wel in te zetten. "Circuit de Barcelona-Catalunya is zowel met als zonder chicane gehomologeerd voor andere raceklassen die deze lay-out gebruiken", zegt het persbericht. "Het is aan elke promotor of kampioenschap om te beslissen voor welke configuratie gekozen wordt."

Naast de wijziging in de derde sector pakt het circuit ook de eerste sector aan. De uitloopstrook in de eerste bocht is verbreed. De eerste fase van die aanpassing is inmiddels achter de rug. Er is 70 meter extra grind toegevoegd, daarbij is de maximale hellingsgraad ongeveer vijf procent. Ook heeft de FIA nieuw hekwerk geplaatst in de eerste en tweede bocht om de veiligheid van coureurs te verbeteren. Op deze manier kan er ook nu nog geracet worden, terwijl buiten de baan verder gewerkt wordt.

De tweede fase van de verbouwing heeft namelijk betrekking op de wegen rondom het terrein en een deel van de openbare ruimte. Deze werkzaamheden moeten eind maart worden afgerond. Daarnaast pakt het circuit ook de enorme toren aan die aan het einde van de pitstraat staat en de tussenstand toont. "Het wordt een veel moderner exemplaar dat verder karakter geeft aan een van de meest iconische punten van het circuit." Ook worden diverse nieuwe kerbstones geplaatst, krijgen alle kerbstones een nieuw likje verf, worden sommige bandenstapels vernieuwd en gaat het pitgebouw op diverse punten op de schop voor onder meer de horeca. Alle werkzaamheden zijn voor de Formule 1-race van 2023 klaar.

Een overzicht van de chicane en de bocht die vanaf 2023 terugkeert. Foto: FIA