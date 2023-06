In de slotfase van Q2 van de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya wilden Lewis Hamilton en George Russell aanzetten voor een ronde. Hamilton dook met open DRS in de slipstream van Russell, die ook met DRS open reed. Carlos Sainz ging aan de kant voor de twee Mercedes-coureurs, maar die vonden elkaar vervolgens. Russell bewoog naar links, waar Hamilton al zat. Er was contact tussen de twee W14's, maar op lichte schade aan de bolide van Hamilton na kwamen ze met de schrik vrij.

Het incident leidde wel tot verontwaardiging bij Hamilton. "George remde net af, dat is echt gevaarlijk", vertelde hij aan het team op de boordradio. "Ik heb misschien wat schade aan de auto." De zevenvoudig wereldkampioen bereikte, in tegenstelling tot Russell, Q3 en noteerde daarin de vijfde tijd. Russell strandde in Q2 en zal de Grand Prix van Spanje van de twaalfde plek aanvangen.

Het is echter maar de vraag of hij die twaalfde startplek mag behouden, aangezien de stewards hem op het matje hebben geroepen. Om 18.30 uur moeten Russell en een teamvertegenwoordiger aan de stewards uitleggen wat er gebeurde. Zij stellen voor nu vast dat Russell 'abnormaal van lijn veranderde', wat 'tot direct contact met de auto met startnummer 44 leidde op start/finish'.

"Ik wist niet eens dat hij daar zat", verklaart Russell tegenover Sky Sports. "Ik begon aan mijn ronde en wilde de slipstream van Sainz pakken. Gelukkig gebeurde er niets ernstigs", aldus de Brit. Teamgenoot Hamilton gooit het op een miscommunicatie, net als Russell zelf. "Ik begon aan mijn ronde en het leek erop dat George de pits in zou gaan vanwege zijn lijn in bocht 13", legt Hamilton uit aan Viaplay. "Maar toen kwam hij terug. Hij had een langzame start [van de ronde], dus ik dacht dat ik een slipstream kreeg. Hij begon wat van lijn te veranderen dus ik ging door met mijn ronde. Een miscommunicatie."

Russell had al geen geweldige kwalificatie, waarin hij dus niet verder kwam dan de twaalfde tijd. "Ik had geen grip in de eerste run", legt hij uit. "De auto begon hevig te stuiteren in de snelle bochten. Ik kon die bochten dus niet voluit nemen terwijl dat vanochtend wel het geval was. Het was een vreemde sessie. Het verbaast me niks dat we eruit lagen in Q2. De auto zat niet in de buurt van het tempo. Ik had geen goed gevoel in de auto. Absoluut teleurstellend."

Video: Het incident tussen Russell en Hamilton in Q2 in Spanje