VIDEO: Spicy briefing op komst bij Mercedes na aanvaring Hamilton en Russell De briefing van Mercedes na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje belooft zeer interessant te worden. George Russell en Lewis Hamilton zullen het nodige uit te leggen hebben, nadat zij in de slotfase van Q2 met elkaar in aanraking kwamen op start-finish. Voor Russell waren de gevolgen het grootst, want de coureur uit King's Lynn reed de twaalfde tijd en was zodoende vroegtijdig klaar met kwalificeren. Russell moet zich voor het incident melden bij de stewards. Bekijk de beelden van het voorval in de onderstaande video.