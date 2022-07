Verstappen snelste tijdens eerste training GP van Oostenrijk

Na een turbulent verlopen Grand Prix van Groot-Brittannië is de Formule 1 afgereisd naar Oostenrijk, waar dit weekend de tweede sprintrace van het jaar wordt verreden. Zoals bekend houdt dit in dat de coureurs op vrijdag maar één vrije training hebben, alvorens ze later op de dag de kwalificatie afwerken die de startvolgorde voor de sprintrace bepaalt.

Gezien de beperkte voorbereidingstijd gingen alle coureurs meteen naar buiten toen de training om 13.30 uur van start ging. Max Verstappen, die dit weekend in Spielberg wordt aangemoedigd door 50.000 Nederlanders, begon voortvarend aan de oefensessie door op de medium band te midden van een oranje rookgordijn rond te gaan in 1.07.720, waarmee hij na de inleidende beschietingen op P1 stond. De Limburger zette de snelste tijd vervolgens nog wat scherper met 1.07.496, alvorens Lando Norris voor een rode vlag zorgde door zijn McLaren met een probleem aan de kant te zetten. “Er is in brand in de auto, ik moet stoppen”, deelde de Brit over de boordradio aan zijn race-engineer mee. “Er komt rook onder mijn stoeltje vandaan, ik moet eruit.”

Na een korte onderbreking kwamen verschillende coureurs op de zachte band naar buiten. Charles Leclerc nam over bovenaan met 1.06.650, waarna Carlos Sainz, afgelopen zondag winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië, naar de tweede stek in de tijdentabel ging met 1.07.149. Verstappen was inmiddels echter ook op de rode compound onderweg. De Nederlander stuurde zijn RB18 rond in 1.06.302 en keerde daarmee terug op P1.

Met nog twintig minuten te gaan was er opnieuw een code rood, omdat er bij de exit van de zesde bocht een stuk van de track limits-lus die door de MotoGP wordt gebruikt, op de baan was beland, nadat deze door een van de auto’s uit het asfalt was gereden. Uit voorzorg werd het restant van de rubberen lus ook losgetrokken.

In het restant van de training bracht Leclerc het verschil met Verstappen terug tot een kwart seconde door 1.06.557 op de klokken te brengen. George Russell legde beslag op de derde stek in de tijdenlijst en bleef met 1.06.702 vier tienden verwijderd van de snelste tijd van Verstappen. Vlak voor het einde klom Sergio Perez naar de vierde plek. De Mexicaan, die in de openingsfase van de sessie nog een stuk grindbak had meegepakt bij de vierde bocht, kwam over de streep in 1.06.839, waarmee hij een halve seconde toegaf op zijn teamgenoot bij Red Bull. Lewis Hamilton zakte door de verbetering bij Perez naar P5. Haas kende een bemoedigend begin van het weekend met de zesde tijd van Kevin Magnussen en negende tijd van Mick Schumacher. Sainz verbeterde zich nog naar 1.07.039, maar bleef steken op P7. Fernando Alonso ging een fractie langzamer dan zijn landgenoot en was achtste. De top-tien werd compleet gemaakt door Yuki Tsunoda.

McLaren heeft nog wat werk te doen voor de kwalificatie. Daniel Ricciardo kampte met een DRS-element dat eenmaal geopend flink op en neer wapperde en kwam niet verder dan de zeventiende tijd. Lando Norris keerde na zijn eerdere probleem niet terug op het circuit en eindigde zodoende onderaan in de tijdenlijst. Behalve Perez maakte ook Valtteri Bottas een uitje door het grind. De Alfa Romeo-coureur, die vanwege het nemen van nieuwe motoronderdelen achteraan start in Oostenrijk, ging bij de negende bocht naast het asfalt.

De Formule 1-kwalificatie op de Red Bull Ring begint om 17.00 uur.

