Bottas pakt gridstraf in Oostenrijk, nieuwe bak voor Verstappen

Valtteri Bottas viel afgelopen weekend in de Grand Prix van Groot-Brittannië uit met technische problemen. Dit weekend neemt hij een nieuwe ICE, een nieuwe turbo, nieuwe MGU-H en MGU-K in gebruik. Hij heeft daardoor een forse gridstraf gekregen omdat hij van alle onderdelen al drie toegestane elementen gebruikt heeft. De gridstraf wordt toegepast op de startopstelling voor de hoofdrace van zondag en niet op de sprintrace die zaterdagmiddag op het programma staat. De Alfa Romeo-coureur start zondagmiddag derhalve achteraan als de Oostenrijkse GP begint.

Max Verstappen begint dit weekend in Oostenrijk aan zijn derde versnellingsbak. In totaal mogen coureurs vier bakken per seizoen gebruiken. De Nederlander krijgt daarom nog geen gridstraf.

Lando Norris heeft vrijdag ook een aantal nieuwe motoronderdelen in gebruik genomen. De Brit heeft nu alle drie de toegestane elementen in gebruik. Hem hangt bij een volgende wissel wel een gridstraf boven het hoofd. De McLaren-coureur viel vrijdag nog in de eerste helft van VT1 stil.