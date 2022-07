Formule 1-teams akkoord met verhoging van budgetplafond

Vracht- en energiekosten zijn de afgelopen maanden in rap tempo gestegen bij de Formule 1-teams. Dat heeft alles te maken met de wereldwijde inflatie, onder meer veroorzaakt door het Russische conflict in Oekraïne. Diverse teams lieten daarop weten over de huidige grens van 138,4 miljoen euro te gaan. Over de verhoging van het budgetplafond wordt al maanden gesteggeld. Met name Alpine en Alfa Romeo waren fel tegen een ophoging van de huidige limieten. Eén van die teams is tijdens het collectieve overleg op de Red Bull Ring ook overstag gegaan, zo laat de FIA in een statement weten.

“De enorme inflatie sinds het eind van 2021 heeft de Formule 1-teams geraakt en de FIA en Formule 1 zijn van mening dat dit een risico vormt voor de teams, die mogelijk niet kunnen voldoen aan het financiële reglement als er geen maatregelen genomen worden”, schrijft de mondiale autosportbond. “Na consultatie met het financiële comité heeft de FIA een voorstel gedaan aan de F1 Commission die met een ruime meerderheid aangenomen is door de FIA, de Formule 1 en negen van de tien teams.”

Bovenop de eerdere 3 procent stijging is nu nog eens 3,1 procent verhoging van het budgetplafond opgenomen. "Het voorstel is een erkenning voor de onverwachte kostenstijging voor de teams in 2022 en wordt een beperkte indexering van 3,1 procent toegestaan, alsmede een samengestelde indexering vanaf 2023. Hierdoor zal het financieel reglement op de lange termijn krachtig blijven.”

Het is duidelijk dat niet alle teams tevreden zijn met de huidige verhoging. In eerste instantie de tegenstanders, maar ook de teams die meer speelruimte wilden door een forse verhoging. Bij Red Bull Racing pleitte men bijvoorbeeld voor een verhoging van 8 procent.

Tijdens de F1 Commission is ook het besluit genomen de veelbesproken porpoising-regels uit te stellen tot na de zomerstop.